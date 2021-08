El día que Antonio Mohamed reveló que le gustaría dirigir a Chivas

Antonio Mohamed es un nombre que está sonando muy fuerte en estos momentos en las oficinas de Verde Valle. El entrenador argentino ya habría avanzado en pláticas con Ricardo Peláez para reemplazar a Víctor Manuel Vucetich, quien estaría dirigiendo su último partido en el Deportivo Guadalajara este sábado contra Necaxa. De esta manera, el Rebaño Sagrado cambiaría de DT en medio del Torneo Apertura 2021 de Liga MX.

El Turco es alguien bastante polémico. No por sus actos o declaraciones, sino porque en el pasado fue estratega del Club América y hasta supo salir Campeón del futbol mexicano. Es por eso que algunos aficionados no están del todo convencidos con su posible llegada, pero lo cierto es que el argentino siempre ha tenido una buena predisposición para el Campeonísimo y hasta ha revelado que le gustaría ser DT rojiblanco hace algunos años.

A fines de septiembre de 2019, cuando Tomás Boy tambaleaba como entrenador del Guadalajara, Mohamed apareció como posible sustituto y confesó en diálogo con ESPN: "Yo soy entrenador, yo puedo dirigir a cualquier equipo (incluido Chivas). Es un equipo de futbol con mucha jerarquía, con muchas exigencias y sé que lo puedo dirigir. Si en algún momento la posibilidad se da, si se alinean los planetas, se puede llegar dar".

El Turco ya confesó su intención de dirigir a Chivas en 2019 (Imago 7)

"Chivas mueve masas, es increíble lo que maneja Chivas. En el año 93, Toros Neza vs. Chivas en C.U. fue increíble. Todo con banderitas y me quedo grabado en la cabeza", recordó el Turco en aquella entrevista. En su momento no se dio: Chivas decidió apostar por Luis Fernando Tena para suplir a Boy. Antonio Mohamed se quedó con la "espina" de no tener la oportunidad, pero 2 años después podría tener revancha.

Se ofreció a dirigir Chivas en este 2021

Si todavía quedaban dudas sobre sus ganas de ser DT de Chivas, las terminó de eliminar en abril de este 2021. Víctor Manuel Vucetich, cuando no, caminaba por la cornisa por malos resultados y el nombre de Mohamed volvía a surgir como posibilidad. Pero esta vez no fue por intenciones de la directiva: si no que el representante del entrenador lo ofreció para el cargo. Finalmente, los mandamases rojiblancos optaron por mantener a El Rey Midas.