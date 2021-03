Benjamín Galindo así disfruta su rehabilitación, tras el derrame cerebral que sufrió

Hace un año la vida le cambió de manera radical a Benjamín Galindo Marentes, un histórico de las Chivas de Guadalajara, quien en mayo del 2020 sufrió un derrame cerebral que lo tiene en rehabilitación en busca de recuperarse al 100%mlo antes posible.

El “Maestro” Galindo, ex jugador del Rebaño Sagrado nacido en Tierra Blanca, Zacatecas, al norte de México, es un ejemplo de vida, y es que lejos de sentirse agobiado por la complicada situación que vive, proyecta confianza y con su característica serenidad que le permitía tomar buenas decisiones dentro de la cancha, ahora se enfoca en rehabilitarse y seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas.

“Soy un agradecido con Dios que me ha dejado aquí para seguir con vida y seguir en la lucha. Porque después de una gran operación viene una gran rehabilitación y es lo que yo quiero hacer”, explicó Galindo, campeón con las Chivas de Guadalajara en 1987, en un video publicado por la cuenta de Líderes del Rebaño en Instagram.

A sus 60 años el “Maestro” sigue sorprendiendo, ahora desde fuera de la cancha, pues el doctor Rafael Ortega reveló la fortaleza mental que ha mostrado el ex mediocampista de las Chivas para superar sus problemas físicos que aún no le permiten caminar con normalidad.

“Lo que hizo a través de su vida profesional no es poca cosa, equipo al que llegaba, campeón. Eso demuestra que tiene un carácter y un deseo de triunfo, un deseo de salir adelante, deseo de luchar y eso lo ha puesto en práctica, lo ha puesto en acción para recuperarse”, explicó el “Atotonilco” Ortega, quien también jugó para el Guadalajara.

Benjamín Galindo considera que sus trabajos para recuperar la movilidad por completo, son como los entrenamientos que realizaba cuando era futbolista, los cuales lo tienen motivado para salir adelante: “Dentro de la enfermedad yo digo que lo disfruto, es como si viniera a entrenar, es como si volviera el tiempo atrás y estuviera entrenando, así lo veo yo. Es por ahí siempre, no cesar, no dejar de entrenar, cada día que pasa me siento mejor”.