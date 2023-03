El reconocido boxeador jalisciense, Saúl Canelo Álvarez, presentó este martes de manera oficial su próximo combate del sábado 6 de mayo frente al británico John Ryder en el Estadio Akron, donde se retraso unos instantes su intervención tras interrumpir su camino al presidio del evento para romper por completo el protocolo y compartir una sonrisa con las integrantes del plantel principal femenil de las Chivas de Guadalajara.

El pugilista tapatío y considerado actualmente como el mejor exponente libra por libra, durante la especial presentación de su próximo combate ante los medios de comunicación, agradeció la oportunidad de volver a pelear en su pais, ante su gente al afirmar que "me siento contento en el lugar en el que estoy ahorita, en lo más alto de mi carrera, no regresar cuando me estoy retirando y todo ese tipo de cosas... que tenga la oportunidad de ir a la gente que no puede ir a Estados Unidos y poderme ver aquí en México".

Canelo Álvarez, actual campeón mundial unificado absoluto de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano, concretó este martes su próxima defensa de títulos y cinturones en el Gigante de Zapopan tras las especulaciones que incluían la posibilidad de utilizar como escenario el mítico Estadio Jalisco, que fue descartado ante la modernidad que presenta para este evento el majestuoso hogar de las Chivas, próxima sede también de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

El boxeador tapatío, antes de dar inicio a la conferencia de prensa de este martes y en su camino al presidio en el Estadio Akron, desvió su rumbo y se detuvo un momento para acercarse a un grupo de jugadoras de las Chivas Femenil que se encontraban cerca. Ante la presencia y emoción notable de las futbolistas, Canelo no tuvo problema alguno en romper por completo el protocolo y compartir unos instantes con las rojiblancas y posar en una foto con ellas.

Adriana Iturbide y Blanca Félix lideraron el grupo de rojiblancas en la foto (Twitter)

Canelo Álvarez caminó hasta el sector en que se encontraban las jugadoras del Rebaño Femenil y sonrió para una emotiva foto del recuerdo, una acción que generó buenos comentarios y se consideró una muestra más de humildad por parte del tapatío en las redes sociales. Luego, retomó su camino al estrado para continuar el protocolo de la presentación de su próximo combate, el sábado 6 de mayo en el Estadio Akron.

