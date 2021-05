"Le toca hacer el trabajo sucio": Carlos Salcido elogia lo hecho por Jesús Molina en Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara intentará 'maquillar' su desempeño irregular en la ronda regular del Guardianes 2021 cuando se mida esta noche al Pachuca en el duelo de repechaje. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich irán al Estadio Hidalgo con la misión de conseguir un triunfo que los lleve a los cuartos de final de la competición.

Una de las armas más importantes con la que contará El Rey Midas para el duelo de hoy tiene nombre y apellido: Jesús Molina. El mediocampista de 33 años ha tirado de experiencia y solvencia para acarrear con un conjunto lleno de altibajos que a punto estuvo de quedar eliminado en las primeras de cambio.

"Me gusta, además me llevo muy bien con él, lo conozco de años en Selección. Es un jugador que me encanta cómo juega, es un jugador fuerte, un jugador todo entrega, que dentro de la cancha se hace sentir y como decimos por ahí, le toca hacer el trabajo sucio dentro del partido”, comentó Carlos Salcido en una entrevista con el diario Récord.

Carlos Salcido (Imago 7)

Salcido debutó con los rojiblancos a principios de este siglo de la mano de Óscar Ruggeri. El defensor vivió a lo largo de su carrera dos etapas con el conjunto del Rebaño, el tiempo suficiente para saber lo que significa llevar el gafete de capitán, algo que le destaca a Jesús Molina.

"Lo conozco también dentro de un vestidor, ojalá que siga siendo ese Molina de garra, de enjundia que en su momento con el ejemplo va predicando y va enseñando. Hoy en día estoy complacido con él y siempre voy a hablar muy bien con él porque lo conozco como persona y como profesional”, culminó Salcido.