Desde del pasado martes 26 de enero y por los dos próximos años Chivas de Guadalajara y el PSV Eindhoven establecieron un vínculo entre clubes que permitirá el desarrollo conjunto para la formación, intercambio y crecimiento de los futbolistas del futuro. Además, también habrá un trabajo de la mano en la que ambas instituciones quieren explotar su marca a nivel comercial.

Carlos Salcido fue uno de los principales -sino el que más- intermediarios en las comunicaciones entre los dos equipos. Embajador del cuadro neerlandés en México, y además con un pasado en sus filas, el también exjugador de los rojiblancos comentó lo que se viene EN este acuerdo que aspira a marcar una pauta en el apoyo entre clubes de los dos continentes.

“Yo quiero ver a muchos chavos en Europa, que vivan la experiencia, que valoren ciertas cosas. Estoy todo el tiempo trabajando para el PSV, siempre cualquier cosa que sale me la consultan, lo que sea en México y estamos en constante comunicación”, comentó el exdefensor en una entrevista con el Universal Deportes.

Entre las actividades que se llevarán a cabo tras la firma de este acuerdo destaca por encima del resto el intercambio de jugadores, staff técnico y técnicas de entrenamientos que ayuden a mejorar lo establecido en ambos equipos. Para Salcido, esta será una gran oportunidad para los jugadores de Chivas de tener un puente cercano hacia el viejo continente.

“Se harán muchas cosas positivas, lógico seré una de las personas que estarán metidas en esto pero ojo, trabajando con el PSV, no como parte de Chivas sino del PSV. Hablo siempre con la gente del PSV, me lo plantearon y ellos son quienes hablan en temas dirigenciales, pero en orientación, probabilidades de que salga bien todo, me consultan sin dudarlo y el proyecto lo vi fructífero en todos los aspectos para ambas partes”, remarcó.