Este jueves 11 de noviembre en el mundo del espectáculo despertó con la triste noticia del derrame cerebral que sufrió Carmen Salinas. La famosa actriz, productora y política mexicana de 82 años se encuentra ingresada en un hospital de Ciudad de México de acuerdo a las últimas declaraciones a la prensa de sus familiares.

Entre todas las facetas de esta actriz que se robó los corazones con su interpretación de "La Corcholata" en las películas "Bellas de noche" y “La pulquería” está la de su afición por Chivas de Guadalajara. En una entrevista con el 'Perro' Bermúdez para TUDN, Salinas llegó a confesar la raíz de su fijación por el Rebaño.

“Me hice chivas porque vivía en el Sector Libertad porque en la Belisario Domínguez vivían los papás de Pedro (su esposo), entonces él rentó una casita en la calle de Jarauta, de esas antiguas y entonces Pedro estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y entonces quise hablar con él y le dije ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo’”, recordó Carmen.

Según las palabras de la actriz, este desencuentro le provocó un sentimiento 'anti-Atlas' y desde entonces ligó las victorias del Rebaño. “Ojalá ganen las Chivas por hablarme así”, dijo la actriz en aquel momento, y al final sus pronósticos se cumplieron después de que Chivas se quedara con esa edición del Clásico Tapatío.

“De ahí nunca me volví a perder un partido del Guadalajara o del Atlas, siempre los veía”, agregó. En esa misma conversación Salinas recordó que estuvo en el partido de despedida de Javier 'Chicharito' Hernández cuando el delantero puso rumbo al Manchester United, además, también dijo que junto a su esposo apadrinaron al goleador mexicano.