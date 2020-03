Chicharito Hernández duele: "Nunca prometí retirarme en Chivas"

Javier Hernández Balcázar es un hijo de la casa del Guadalajara, aunque se marchó en 2010 a Manchester United y nunca regresó a pesar del deseo de la afición.

Encima, en la entrevista con ESPN, el delantero brindó declaraciones que sufrieron los fanáticos del Rebaño Sagrado: "Nunca prometí retirarme en Chivas ni tampoco irme para volver aquí. Esa novela nunca pasó. Nunca ha estado fuera de mi cabeza, pero nunca le cierro la puerta".

Chicharito sentenció que no fue solamente Angélica Fuentes, la empresaria y exesposa del fallecido Jorge Vergara, quien negoció su traspaso al gigante europeo: "En realidad fueron Jorge y Angélica, los dos".

Acerca de su multimillonario fichaje con la institución inglesa cuando apenas tenía 22 años, el atacante rememoró: "Fue increíble y difícil de creer esos días... Nunca me cierro la puerta al retorno pero ahorita estoy aquí en el Galaxy".

"Siempre tuve en mi cabeza la certeza que no me distrajera, ni cuándo o cómo, y estaba convencido de que me iba. La magnitud del club al que me iba, cuando estaba en el Estadio Akron... Todo fue increíble", completó Chicha.

Hernández disputó 77 partidos oficiales con 29 goles y 11 asistencias como rojiblanco entre 2006 y 2010, etapa en la que además consiguió un Campeonato de la Liga MX en su primera temporada.

Siempre se acuerda igual de Chivas: