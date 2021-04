"No dimensionan lo que es el Guadalajara": Chiquimarco destrozó a jugadores de Chivas

Algunos futbolistas del primer equipo del Deportivo Guadalajara han recibido muchas críticas en los últimos meses debido a dos principales razones: la floja actitud dentro del campo de juego y las conductas indisciplinadas fuera del mismo. Esto genera enfado en la afición y los medios de comunicación le da la razón, ya que representar al club más importante de la Liga MX no es para cualquiera.

Marco Antonio Rodríguez, exárbitro y actual analista en TUDN, habló sobre el presente del Rebaño Sagrado e hizo énfasis en la mentalidad de los jugadores en este pésimo momento futbolístico del equipo. En el programa de Línea de 4, tundieron a Miguel Ponce y Uriel Antuna por sus últimas apariciones en redes sociales: el primero se lanzó como cantante y el segundo presumió su nuevo lujoso carro.

Esto no le gustó nada a Chiquimarco, quien reventó al plantel actual de Chivas: "No han dimensionado dónde están parados, a quién representan y lo que significa pertencer al Guadalajara. Hay gente que cree que porque alguna vez pisó el vestuario de Chivas ya es jugador del club, no. Para ser jugador de Chivas hay que construir una historia ganadora, de ética moral, de principios del juego, de lealtad a la institución".

"A muchos les bastó con ponerse la playera y decir que son del Guadalajara. La afición del Guadalajara está muy molesta. Lo único que van a poder ganar sus jugadores es el concurso de Bandamax", apuntó con contundencia el exárbitro de futbol diciendo, de alguna manera, lo que muchos fanáticos rojiblancos piensan en este momento.

"¿Yo que haría como gente del futbol? Es necesario que los que fueron figuras del Guadalajara vayan al vestuario y les hablen de lo que representa ser del Guadalajara. Que muestren la humildad y que escuchen. Guadalajara necesita gente histórica, un Ramón Ramírez, Ramón Morales, Bofo Bautista, Héctor Reynoso, Omar Bravo", sentenció Marco Antonio Rodríguez.