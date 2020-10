Chivas: Afición señala a Chofis López tras derrota con Cruz Azul ¡Insólito!

Javier Eduardo López, mediocampista ofensivo de las Chivas de Guadalajara, no tuvo un gran desempeño en los pocos minutos de acción que tuvo el domingo en la derrota 2-0 ante Cruz Azul en el Estadio Akron, correspondiente a la décimo quinta jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y los aficionados rojiblancos no lo perdonaron en las redes sociales.

El volante canterano del Club Deportivo Guadalajara tuvo una breve participación en la parte final del revés ante La Máquina, gracias a los goles del uruguayo Jonathan Rodríguez (40' de penal y 90+1') en el Gigante de Zapopan y que acabó con las aspiraciones rojiblancas de pelear un boleto directo a la Liguilla, por lo que ahora deben conformarse con batallar por un lugar de privilegio a la repesca previa a la Fiesta Grande del Guard1anes 2020.

"Chofis" López fue considerado como uno de los puntos más bajos del encuentro para las Chivas, después que ingresó a los 74 minutos en lugar de Jesús "Chapo" Sánchez, quien cometió el penal al uruguayo Rodríguez en la primera parte del duelo en el Gigante de Zapopan. Ante esto, los chivahermanos no perdieron la ocasión de apuntar en las redes sociales contra el recien ingresado al compromiso.

Los aficionados rojiblancos sostuvieron que el mediocampista ofensivo no tiene nivel para jugar en una institución como las Chivas: "no puede ir de titular, ni al banco de suplentes". "Eduardo la tocó en muy pocas ocasiones, y cuando tuvo el balón en sus pies, no tomó la mejor decisión", alegaron algunos chivahermanos.

:videocámara: #ElResumen

Entérate aquí de lo sucedido en el encuentro de la #Jornada15 entre Chivas y Cruz Azul.



La 'Máquina' se llevó la victoria 2 goles a 0.#Guard1anes2020 :fútbol: #LigaBBVAMX pic.twitter.com/arDS6Sogif — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 26, 2020

Eduardo López, nativo de Torreón, puede sorprender en cualquier momento, como lo hizo con un golazo en la Sub-20. ¿Debe Víctor Manuel Vucetich darle más rodaje a Chofis? Estos fueron algunos de los mensajes que convirtieron al polémico volante en tendencia en las redes sociales tras la caída ante Cruz Azul:

Chivas

Resumen de la Chofis López



-No asustas a nadie ��- pic.twitter.com/Pous85wz5h — HC Cancha Simpson (@HaciendoCancha) October 26, 2020

Chivas, mínimo debería aprovechar a la Chofis para hacer ese ejercicio de la pelotota. https://t.co/fhydBswfLH — M A B E (@Foxzied) October 25, 2020

Chofis dando un pase de medio gol que se fallo y en la siguiente jugada anota Cruz Azul. Esperando las contorsiones para culpar de esta derrota a Javier. — DANIEL [7] (@dnlp7) October 26, 2020

A veces me quejo de lo malos que son algunos jugadores del América, pero luego veo al muertazo de la Chofis y se me quitan las ganas de quejarme. ������ — Zezz ♡ (@ZezzLob) October 26, 2020

¿Quién está más inflado?



Like - El globo de la izquierda.

RT - La 'Chofis' López.#CruzAzul #Chivas pic.twitter.com/6vdFuH0Xfn — Fútbol Godínez (@FutbolGodinez) October 26, 2020