Se dice que la carrera de un futbolista es fugaz, ya que dura muy poco tiempo, por lo que los jugadores que ya se retiraron suelen tener ciertos remordimientos de cosas que pudieron mejorar, en donde Omar Bravo, máximo goleador de Chivas, admitió que hay una cosa que cambiaría de su paso por las canchas.

En 2008, tras superar la barrera de los 100 goles como jugador del Guadalajara, el atacante mochiteco decidió salir del club para cumplir su sueño de emigrar al balompié de Europa, en donde modificaría algunas cosas que pudieron haber influido en conseguir más minutos en el Viejo Continente.

“No cambiaría nada, pero a lo mejor en el tema de la Coruña había mucha desinformación de las personas involucradas en mi traspaso. No existen las plataformas que hay ahora, pero me hubiese gustado informarme más, no de la Liga porque la conocía, sino del equipo al que llegaba, más allá de que estaba Andrés (Guardado) ahí.

“Informarme más para saber del estilo de juego. Fue complicado tener minutos por el sistema que se implementaba, un equipo que no quería descender y que juegas con un punta y éramos cuatro, era refuerzo, tenía 28 años. Me hubiera gustado irme un poquito más joven, tres años menos. Era complicado competir con un cuchillo y un tenedor, por eso mi decisión de regresar inmediatamente a México”, explicó en entrevista con Ramón Morales en su canal de YouTube.

¿Cómo será la pretemporada de Chivas?

El Guadalajara reportará el 14 de noviembre para exámenes médicos, iniciando así una serie de trabajos en Verde Valle, Barra de Navidad e inclusive en España, por lo que se tienen previstos ocho partidos de preparación en siete semanas, en donde sobresalen los duelos contra Getafe y Athletic de Bilbao.

