José Juan Macías contundente sobre su partida a Europa: “No me quita el sueño”

José Juan Macías es uno de los deportistas que tienen mayor posibilidad de salir exportados al futbol europeo y poder cumplir uno de sus mayores anhelos dentro de su carrera deportiva, considerando que el delantero estuvo despertando el interés de los clubes del viejo continente, pero que hasta el momento nada de esto se pudo concretar.

El atacante del Rebaño Sagrado realizó una entrevista exclusiva con el programa Línea de Cuatro de TUDN en la que dejó en claro sobre su posible partida al futbol de Europa, la cual es una de sus metas, pero confesó que no le quita el sueño en caso de no cumplir.

“El tema Europa si es un tema que lo he hablado, es una meta que tengo y que sin duda tenemos muchos futbolistas, pero no es como que me quite el sueño. Mi presente está aquí en Chivas y sé que si hago las cosas bien podré tener llamados a selección, y ya si viene un equipo y me compra, pues de lujo”.

Además, agregó que “No puedes ir apresurándote con cosas que no estás en tus manos. Yo haré lo mejor posible que pueda para que pueda cumplir esa meta. Estoy muy feliz y tranquilo aquí con mi familia. Jamás me distraje ante posibilidades de ir a Europa, el tema Covid fue muy difícil”, finalizó el delantero rojiblanco.

Hay que recordar que el delantero del Rebaño Sagrado estuvo mostrando interés de la Real Sociedad de España, pero que solo quedó en rumores en el momento de estar el mercado abierto, pero no cabe duda que si sigue demostrando un buen nivel competitivo, podrá cumplir su sueño de ir a Europa a continuar con su carrera deportiva.