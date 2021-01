Los 3 jugadores de Chivas que Miguel Herrera desearía dirigir en Liga MX

Miguel Herrera, ex director técnico del club América, ha reafirmado en diversas ocasiones que nunca se sentaría en el banquillo de su eterno rival: Chivas de Guadalajara y viceversa, por parte de la directiva rojiblanca, pero en una entrevista este miércoles reveló quiénes son los tres futbolistas de la actual plantilla del Rebaño Sagrado que desearía tener en su equipo de la Liga MX y en el que agregó al veterano Oribe Peralta, a quien deshizo en elogios.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara continuó este miércoles su preparación para enfrentar el sábado a Toluca, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 y por tal motivo, realizó una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones del Estadio Akron, donde recibirá a los Diablos Rojos, bajo el mando del entrenador Víctor Manuel Vucetich, para ultimar los detalles de ese vibrante duelo.

El "Piojo" Herrera, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al legendario técnico de las Águilas y eterno rival de las Chivas en el Clásico Nacional, fue entrevistado este miércoles de manera exclusiva por el programa Titulares y Más que transmite la cadena Telemundo y reveló a los tres jugadores de la actual plantilla del Guadalajara con los que reforzaría su equipo en la Liga MX, mientras se mantiene libre tras ser despedido por el América al perder coincidencialmente con los rojiblancos en los Cuartos de Final del pasado Guard1anes 2020.

El ex entrenador del América, durante su intervención en la entrevista, aseguró que "me gusta mucho (José Juan) Macías, es muy completo, se me hace un jugador con muy buenas condiciones. Creo, que sin duda alguna, a él me hubiera gustado tenerlo". Añadió que "a otro que me gustaría tener, es a este chico que salió de Toluca: Alexis Vega, que también se me hace muy completo y hoy en día, sin duda alguna: el "Conejo" (Isaac Brizuela), me parece que fue el mejor jugador de Chivas de todo el torneo pasado, hizo un torneo espectacular y son jugadores de los cuales cualquier equipo, no nada más yo, quisiera tener en sus filas".

Herrera, ante el cuestionamiento de no incluir a Oribe Peralta entre sus predilectos del actual plantel de Chivas, se deshizo en elogios con el veterano delantero al que tuvo durante varias temporadas en Coapa y aseguró que "el "Cepillo" es un jugador muy importante para el club, en relación a que ya sabe que sus fuerzas no son las mismas, pero es un líder, un tipo que te ayuda, sobretodo con toda esa gente joven que hay en Chivas, los ayuda a crecer. Es un tipo muy exigente en los entrenamientos y en todo eso, creo que te ayuda muchísimo. Él decidirá cuándo es momento de irse, pero es un jugador importante para cualquier club".