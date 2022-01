Chivas empezará su andar en el Clausura 2022 con tres bajas de peso. La nueva variante Omicrón ha hecho mella en el plantel de los rojiblancos y en las horas previas al debut se confirmó que Hiram Mier también arrojó positivo en las últimas pruebas que realizó el equipo y se une a las bajas de Luis Olivas y Roberto Alvarado.

"De acuerdo a los protocolos internos continúa el monitoreo constante para la detección de contagios de covid a tiempo, y a tratar de evitar poner en riesgo a más personas. Derivado de esos procedimientos, este sábado se detectó un nuevo caso positivo", se lee en el comunicado que publicó el club para dar a conocer el caso.

No obstante, y a pesar de que se omite el nombre del afectado, fuentes confirmaron a ESPN que se trataba de Hiram Mier el nuevo positivo por COVID. Con la baja del experimentado zaguero y la de Luis Olivas, Michel Leaño se verá en la obligación de improvisar en la defensa para el choque de esta noche ante el Mazatlán.

Una de las posibilidades que más se ha mencionado es la de Gilberto Sepúlveda y Antonio Briseño como pareja de centrales. Además, 'Chiquete' Orozco formaría parte del banquillo de suplentes ante cualquier eventualidad que se presente a lo largo de los 90' minutos. Entre tanto, la baja del 'Piojo' Alvarado no afectaría en demasía a la oncena que se vio en el pasado Apertura 2021 dado que el ex Cruz Azul aún no ha debutado en partido oficial con Chivas.

Dónde ver la transmisión en directo online de Chivas vs. Mazatlán

El partido entre el Deportivo Guadalajara y los sinaloenses será transmitido en México a través de las señal del sistema de paga IZZI para todo México en su canal Afizzionados, mientras que para Estados Unidos lo van a televisar por Telemundo Deportes.