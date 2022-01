Crescencio 'Mellone' Gutiérrez fue uno de los integrantes del Chivas 'Campeonísimo' que marcó una época en el futbol mexicano. El 'Mellone' integró un equipo que pasó a la historia después de haber conseguido la friolera cantidad de siete títulos de Liga MX. Además, el exdelantero también se alzó con el título de goleo en la campaña 1956-57.

Don Crescencio ofreció una entrevista para el canal de Youtube "Asoc. de Coleccionistas de jerseys del Guadalajara" en donde confesó una situación que deja mal parado al club tapatío. Según las palabras de la leyenda del Rebaño, le prohibieron la entrada a Verde Valle con la excusa de que "no lo reconocieron".

"Le voy a contar que hace unos meses fui a Verde Valle y no me dejaron entrar. Van dos veces que no me dejan pasar, ya no vuelvo a ir, para qué voy", dijo Dos Crescencio. El entrevistador del programa preguntó si una confusión por parte de las personas en Verde Valle habrían sido el motivo del rechazo, a lo que el exjugador de Chivas respondió que sí se identificó pero igual le negaron el acceso.

"Ahí era donde entrenábamos. Sí les dije que era Crescencio Gutiérrez Aldana y me dijeron 'no lo conocemos, no está en la lista'. Y es que los directivos o la administración no pusieron mi nombre, bueno pues, ya no voy", explicó 'Mellone'.

Esta situación podría ser claramente un reflejo de lo que ha carecido el Rebaño en los últimos tiempos, algo que el 'Mellone' explicó con la autoridad que le confiere haber sido parte de una de las generaciones más gloriosas de la institución. "Les falta compañerismo, ahora todos los jugadores se están creyendo mucho, pero mucho. Y como ganan mucho dinero, cada quien va por su lado...", explicó.