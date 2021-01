¿Chivas tendría el nivel para competir por la Libertadores en caso de regresar la Liga MX a Conmebol?

Chivas de Guadalajara, al igual que toda la Liga MX, inicia el 2021 con ilusiones respecto al plano continental; aunque mirando hacia Sudamérica. Es que actualmente existe, de forma concreta, la esperanza de que el futbol mexicano pueda volver a ser protagonista de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, torneos de Conmebol, luego de casi media década.

El Club Deportivo Guadalajara fue, junto a su eterno rival, el Club América, los dos primeros equipos mexicanos en participar en estas emblemáticas competiciones de clubes a nivel sudamericano, en 1998, y que duró casi dos décadas hasta 2015, luego de la final de Tigres UANL ante River Plate, quien se terminó consagrando. Un periodo en el que los rojiblancos se quedaron con el subcampeonato de la Libertadores en 2010 y llegaron a las semifinales en 2005 y 2006. Sin embargo, la pregunta que uno se hace es si Chivas tendría el nivel para pelear nuevamente por ambos trofeos en caso de darse la reincorporación de la Liga MX.

¿El mejor equipo mexicano ���� en torneos CONMEBOL? Chivas, señoras y señores. Y sino miren... ���� https://t.co/5b3L2LucyN — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) December 27, 2020

Por todos los torneos de Conmebol que tuvieron participación de México a lo largo de la historia, Chivas disputó 92 encuentros, sumando 36 triunfos, 23 empates y 33 derrotas. Estas estadísticas ya de por sí son un dato importante a la hora de analizar lo que podría ser un hipotético retorno a estas competiciones. Los de Guadalajara han sido siempre duros rivales y, por lo tanto, en caso de disputar tanto la Libertadores como la Sudamericana lo seguiría siendo.

Lo que sí habría que tener en cuenta, y poner en la balanza, es si los rivales a los que Chivas tendría que enfrentar son iguales, más débiles o más duros que los que tuvo en frente el Rebaño Sagrado en sus últimas participaciones y si lo son, además, en comparación a los que juegan la Liga de Campeones de la Concacaf.

Y en cuanto a estos cuestionamientos la respuesta es un indudable sí en ambos casos. Hoy en día, en Sudamérica, hay mayor cantidad de equipos duros y difíciles de vencer que los que había en los inicios de este siglo, cuando eran pocos y muy fuertes. Por nombrar, se puede hablar del Boca Juniors de Carlos Bianchi que durante muchísimos años dominó el fútbol argentino y era imparable a nivel continental. A día de hoy la situación es distinta, con planteles más heterogéneos y completos, sin distinguir nombres ni historia. Aunque también se pueda ver, por momentos, una hegemonía de ciertos cuadros, como ocurre con el River Plate, precisamente rival del Xeneize, dirigido por Marcelo Gallardo.

A esto hay que sumarle los viajes. La ampliación de cupos por parte de la Conmebol, que permitió que más equipos puedan participar de los certámenes, provocó también una mayor diversificación en cuanto a las locaciones en dónde se dan dichos encuentros. En este sentido, siempre México ha jugado en desventaja en comparación a las competiciones de Concacaf, puesto que cada vez que sale del país tiene que hacer viajes largos y agotadores. Esto es algo que la Liga MX tiene que poner en la balanza la hora de evaluar un posible regreso a Conmebol.

Pero si hay que responder la pregunta, analizar si Chivas de Guadalajara tiene el nivel, la respuesta es sí y no. Sí porque se trata de uno de los equipos más importantes de México y del continente, por lo tanto sería un rival muy difícil a vencer, un serio candidato a alcanzar las fases decisivas. Y no porque México no se caracterizó nunca en su historia por competir seriamente en este ámbito; los equipos de la Liga MX, incluyendo Chivas, han llegado incluso a la gran final del torneo, pero siempre cayendo ante la, hay que admitir, supremacía de Sudamérica. Siguiendo esto, hoy Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay son, de plano, iguales o superiores al futbol doméstico.

Pese a todo, el retorno tanto a la Copa Libertadores como a la Sudamericana de los equipos de la Liga MX sería una gran noticia para todo el futbol mexicano, que volvería a ganar su lugar en una competición continental que, desde siempre, ha tenido a Chivas y al resto de los clubes como protagonistas; además de la trascendencia que genera enfrentar a grandes protagonistas el futbol sudamericano como mundial, como lo son hoy Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Palmeiras, Santos, Lanús, Vélez Sarsfield, entre otros. Habrá que ver qué ocurre en este 2021.