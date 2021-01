Chivas: Santos eliminó a Boca Juniors en la Libertadores e igualó dos marcas del Rebaño Sagrado

Boca eliminado a doble partido en torneos CONMEBOL sin hacer un solo gol en la eliminatoria:



Libertadores 1979 vs Olimpia ����

Libertadores 2005 vs Chivas ����

Libertadores 2013 vs Newell’s ����

Sudamericana 2014 vs River ����

Libertadores 2015 vs River ����

Libertadores 2020 vs Santos ����