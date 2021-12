Alexis Vega es el nombre de la jornada. A pesar de que este martes se dio la presentación oficial de Roberto Alvarado como nuevo jugador de Chivas de Guadalajara, el delantero mexicano le ha quitado los focos al que ¿será? su nuevo compañero en las filas del Rebaño a solo días del inicio del Clausura 2022.

Vega no está contento con su estatus salarial en el club tapatío y solicita un aumento de sueldo como condición principal para renovar el contrato que vence en tan solo seis meses. De acuerdo a información que publicó la columna El Francotirador, del diario Récord, Vega quiere cobrar el doble de lo que percibe en la actualidad.

Los dos millones de dólares que exige el artillero están muy lejos de las posibilidades reales de Chivas, de allí a que en las últimas horas se hable de la salida del jugador con destino a Rayados de Monterrey, equipo que si posee el potencial económico para cumplir con las pretensiones que demanda Alexis.

Sin embargo, en Chivas están negados a tirar la toalla por su mayor baluarte en el vestuario, razón por la cual habrían presentado una última oferta como una intentona más por convencer al goleador de permanecer con los rojiblancos. La información la destapó la reportera Natalia León, que en un hilo de su Twitter personal explicó la situación.

"TEMA ALEXIS VEGA Se le hizo una nueva propuesta -entre varias que se empezaron a tratar desde hace meses- en la que Chivas ofrece contrato multianual y más del 100% de su sueldo actual. Está la propuesta sobre la mesa. Decida renovar o no, a Vega le queda 1 año más de vínculo. Esto es lo que hay del lado de Chivas. Sería interesante saber qué busca o qué no convence al jugador para entender por qué no han logrado que renueve con el Rebaño. Eso sí, en 6 meses ya podría negociar con otro club e irse libre.", publicó.