Víctor Vucetich puso en duda a 2 jugadores de Chivas para el Clásico Tapatío ante Atlas

El Deportivo Guadalajara derrotó 1-2 a Rayados en el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. De esta manera, el Rebaño Sagrado arribará con los ánimos por las nubes para medirse ante Atlas el próximo sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío. Sin embargo, podría contar con 2 bajas importantes: Jesús Molina y Cristian Calderón.

En conferencia de prensa luego de la gran victoria de su equipo, Víctor Manuel Vucetich analizó el trabajo de sus jugadores y también se tomó el tiempo para hablar de los que están con molestias. Tanto el Capi como Chicote han sufrido distintas lesiones y no han tenido minutos frente a Rayados en la noche de ayer.

"De los lesionados, no sé si van a llegar bien para el partido que viene, esperaremos mañana tener un reporte más claro y cercano al juego, sobre eso veremos que parte médico tenemos para tomar una decisión de ello", confesó El Rey Midas sobre el estado de los elementos mencionados. Molina hizo el viaje a Monterrey pero no fue ni al banco de suplentes; mientras que Calderón se quedó en Guadalajara recuperándose.

¿Qué lesión tienen Jesús Molina y Cristian Calderón?

Jesús Molina presentó una "sobrecarga del grupo aductor izquierdo" en el encuentro de Chivas vs. Tijuana, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego a los 16 minutos del segundo tiempo. El cuerpo técnico lo esperó hasta último momento, pero no respondió de la manera esperada ante las exigencias físicas que se le hicieron y decidieron no arriesgarlo contra Rayados.

Jesús Molina y Cristian Calderón, en duda para el Clásico Tapatío (Imago 7)

Cristian Calderón, por su parte, sufrió un accidente casero y presentó una "contusión en el codo izquierdo" el pasado martes. A pesar de que no fue tenido en cuenta para el duelo de ayer, el club comunicó que se espera que "esté listo para competir el fin de semana". ¿Llegarán los 2?