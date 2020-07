"Criticas siempre hay pero no me inquieta": Miguel Ángel Ponce se refiere a los cuestionamientos de su titularidad y la competencia con Cristian Calderón en Chivas de Guadalajara

Miguel Ángel Ponce, defensor de las Chivas de Guadalajara, se refirió este martes a las continuas críticas que recibe de la afición rojiblanca por sus actuaciones y su discutida titularidad sobre Cristian Calderón en la competencia por un lugar el once inicial de los tapatíos, con miras al estreno del sábado frente a León en el Estadio Akron, correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y que marcará el regreso del futbol mexicano tras cuatro meses de inactividad por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

El lateral izquierdo del Rebaño Sagrado, reconoció este martes en la video conferencia de prensa organizada por los tapatíos, que "ya soy de los mayores, entonces, trato de poner el ejemplo con los más chavos. Si bien soy el tipo que todo el tiempo trabaja y busca mejorar y extra cancha trato de no meterme en ningún problema, trato que los chavos vean lo que se necesita para a lo mejor durar mucho tiempo en Primera División y obviamente ahora tratando de darles consejos y decirles de lo que tienen que hacer, tratar que rápido agarren la onda y que no se desvíen por cosas que no tienen sentido. Entonces, como mayor, sí trato de poner el ejemplo para todos los chavos que están llegando al primer equipo".

Ponce resaltó las siete semanas de pretemporada y la Copa Por México como preparación (Chivas)

El "Pocho" Ponce, en cuanto a la pretemporada y esta competencia interna con "Chicote" Calderón, aseguró que "he intentado mejorar en todos los sentidos, trato de mejorar mi juego aéreo, mejorar mi salida, mejorar mis centros, para solamente estar más completo y ayudar más a mi equipo. Siempre en todos los entrenamientos busco dar la mejor versión de mi, para que cuando llegue el partido, sea más fácil realizar todo lo que he buscado mejorar. Si bien se lesionó (Cristian Calderón) en esta pretemporada, pero siempre ha sido un tipo que hace que busque yo también mejorar todos los días".

El zaguero del Club Deportivo Guadalajara argumentó que "yo tengo que seguir trabajando a tope, pues si no está él (Calderón), seguramente va a estar alguien más que consideren los entrenadores y yo tengo que estar bien para poder jugar, pues no por que no este él tenga que jugar a la fuerza yo y sé que no va a ser así, sino ya hay alguien más que pueda ocupar mi posición lo va a hacer, si es que yo no estoy en óptimas condiciones, por eso, todos los días trato de estar bien, de trabajar duro y en cada partido hacer lo mejor posible para que mi titularidad continúe". Añadió que "si bien, veníamos bastante bien (en el Clausura 2020), sirvió para seguir trabajando para no dejar de perder ritmo y ahora estamos de vuelta y estoy trabajando para tener una mejor versión y para continuar con lo que se venía haciendo en el torneo anterior".

Ponce, sobre los cuestionamientos constantes por su titularidad, aseguró que "criticas siempre hay, así que eso no me inquieta, no me incomoda. El torneo pasado hasta me abuchearon y no hubo ningún problema, jamás bajé los brazos, siempre seguí luchando, trabajando, porque eso es lo que tengo que hacer todos los días. Así que voy a seguir trabajando como hasta ahora y tratar de dar lo mejor de mi y solamente con buenas actuaciones es como voy a poder callar esas criticas, que al final no me preocupo por eso".