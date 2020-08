"De inicio no lo hubiera puesto": Fernando Quirarte criticó la titularidad de Alexis Vega frente a Pachuca

Fernando Quirarte, ex defensor e ídolo de las Chivas de Guadalajara, criticó de manera directa la decisión del cuerpo técnico rojiblanco de colocar al delantero Alexis Vega en el once inicial del empate sin goles del sábado con Pachuca, en el marco de la séptima jornada del Guard1anes 2020, luego de reincorporarse a la plantilla al ser perdonado de su escándalo indisciplina junto a Uriel Antuna, apenas cuatro días después del anuncio de una separación indefinida de la nómina.

El atacante del Club Deportivo Guadalajara, quien este lunes comienza la preparación para la visita a los Tigres UANL en la octava fecha del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX, recibió la absolución de la directiva tapatía el martes para poder reincorporarse a la plantilla después que sus compañeros abogaran por su regreso ante el alto mando y apareció en el once inicial del sábado en el pacto sin goles los Tuzos en el Estadio Akron.

Vega sorprendió a muchos al ser colocado en el once inicial ante los Tuzos

El "Sheriff" Quirarte, como se le conocía en su época de zaguero estelar en Chivas, reconoció como parte de la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite la cadena internacional Fox Sports, que alrededor del futbolista mexicano "fiesta siempre ha habido, pero yo creo que cuando eres responsable y sabes hacer las cosas, puedes hacer todo. En este momento, desgraciadamente me duele decirlo del equipo que yo quiero, muchos de los jugadores no entienden todavía que son profesionales de las Chivas Rayadas del Guadalajara".

El ex central del Guadalajara y actual panelista del programa estelar de Fox Sports en México criticó la actitud tanto de Alexis Vega como de Uriel Antuna al volver a la plantilla y jugar el sábado en el empate con Pachuca al asegurar que los jugadores "ya están viendo que si tienen alguna falta, los van a castigar solo en el aspecto económico. El otro, parece que con un juntita, una habladita, se arregla todo. Estoy convencido que ayer (sábado) era para que los once o los trece que salieron a la cancha se partieran la ... Se partieran el alma, todo. Y no lo hicieron, a mi el partido no me gustó".

Fernando Quirarte, durante su intervención en el episodio de la noche del domingo en el programa La Última Palabra, aseguró que al delantero Alexis Vega, tras su regreso al perdonarle la indisciplina, "de inicio yo no lo hubiera puesto, porque tendría que haber sido un castigo ejemplar. He escuchado que: porque son importantes. Pues, sí son importantes, pero la institución es más importante y que se le de el respeto que se merece".