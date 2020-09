Fernando Quirarte molesto con la actitud de los jugadores en el Clásico Nacional: “Me molesta que no se hayan partido la ma$%!”

La molestia tras la ocurrido en las Chivas de Guadalajara sigue dando que hablar. Fernando Quirarte, exfutbolista del club rojiblanco y comentarista deportivo en la actualidad, se mostró con un mal ánimo tras lo ocurrido en el Clásico Nacional donde el equipo cayó en su visita al Azteca por la cuenta mínima.

El exfutbolista del Rebaño Sagrado dialogó durante este lunes en La Última Palabra de Fox Sports, en la cual fue claro con su sentir sobre la actitud que mostraron algunos jugadores tras finalizado el encuentro, donde se vio a los profesional del club rojiblanco intercambiando playeras y riendo con quienes fueron sus rivales durante el sábado pasado.

“Lo que más me duele es que no se hayan partido el alma. Bueno ya me animaron, me molestó que no hayan partido la madre, eso si me dolió, porque se vio un partido sin ambición y sin coraje. En los clásicos hay que partirse el alma”.

Además, no fue lo único que expresó durante la emisión del programa, por lo que también lanzó sus dardos contra algunos refuerzos que ha sumado el club. “La verdad, es que esos jugadores que han llegado, no se han dado cuenta la camiseta que traen”.

Sin duda que fue un triunfo duro para el conjunto del Rebaño Sagrado, quien debe dar vuelta la página rápidamente tras lo ocurrido, considerando que el fin de semana viene un nuevo desafío en el campeonato, cuando este sábado deban recibir la visita del Mazatlán en el Estadio Akron.