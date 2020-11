Dieter Villalpando aguarda resolución del Ministerio Público en su caso legal

Enrique Venegas, abogado del aún mediocampista de las Chivas de Guadalajara: Dieter Villalpando, explicó que el caso legal se encuentra apenas en sus primeros pasos y están a la espera que se defina si se ejerce o no el proceso judicial, por parte del Ministerio Público, que actualmente integra la carpera de investigación para determinar el siguiente paso a seguir.

El caso legal por el que atraviesa el volante separado del plantel principal del Club Deportivo Guadalajara se encuntra en observación por el Ministerio Público, definirá si el todavía jugador del Rebaño Sagrado será sometido a una acción penal, pues todavía falta que la parte acusadora compruebe que existió una violación, delito por el que se está señalando a Villalpando.

Venegas, representante legal de Villalpando, platicó en exclusiva con la cadena TUDN y explicó que "la situación real es que un ministerio público está integrando una carpeta de investigación, ya sobre eso dependerá si hace el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal. Pero él ya está padeciendo mucha cosas antes de que determinen si es judicializable ese tema, ya con la simple acusación esta persona ha hecho demasiado daño y ni siquiera es cierto". Agregó que "hay que acreditar que no existió la violación. Para que exista la violación tiene que haber violencia, tiene que haber algo atrás y no existió, no va a caminar el tema".

El abogado de Dieter Villalpando reiteró que "el proceso está en pañales, apenas se está integrando la carpeta, Dieter todavía no es notificado. Nos dimos cuenta por el tema de que hubo un pequeño intento de extorsión, es como él se da cuenta que traía un señalamiento por parte de la señorita del tema este que trae, pero apenas estamos en la etapa de integración, ellos están haciendo sus diligencias, sus entrevistas y Dieter todavía no ha sido notificado". Añadió que "le marcan para decirle que tenía una situación de un problema y que iba a haber a cambio de la información una contraprestación, que se fuera preparando. A grandes rasgos".

Villalpando fue separado el viernes del plantel principal de las Chivas tras salir a la luz pública el caso de indisciplina, por el que también fueron marginados del primer equipo rojiblanco, sus compañeros: Eduardo "Chofis" López, Alexis Vega y José Juan "Gallito" Vázquez, por lo que se espera la resolución de este escándalo para determinar las sanciones, que tendrían como resultado el despido inmediato de los cuatro elementos del Guadalajara.