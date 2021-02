Edgar Mejía reaccionó a la bronca que Carolina Jaramillo generó en Querétaro

Edgar Mejía, director técnico de las Chivas de Guadalajara Femenil, dedicó su intervención en la videoconferencia de prensa del viernes a la bronca que desató la mediocampista Carolina Jaramillo una vez terminado el partido, que terminó con un insólito empate 3-3 con su similar de Querétaro en el Estadio La Corregidora, en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil y en el que dilapidaron una ámplia ventaja de tres goles.

El entrenador principal de la versión femenil del Club Deportivo Guadalajara hiló así su segunda fecha sin poder ganar tras un inicio perfecto en las primeras tres salidas de este torneo, por lo que deberán pasar rápido la página con miras a su próxima presentación: el lunes frente al Atlético de San Luis en el Estadio Akron y en el que deberán reaccionar para regresar a la zona alta de la clasificación general del Guard1anes 2021.

El "Chore" Mejía, como era conocido en su época como profesional activo en el mediocampo de las Chivas, instantes después de lo ocurrido con Carolina Jaramillo, señaló que "ahorita lo hablamos, hay cosas que se hablan en el vestidor más fuerte. Lo que puedo decir y lo sostendré siempre, es que sí me gusta que defiendan la playera a muerte, pero ahorita se los dije a todo el plantel, definitivamente esa no es la forma. Lo que sucedió al final no es la forma. Eso no nos representa. No es la reacción de un equipo de alto nivel, entonces, eso no nos puede volver a pasar. Si se dieron cuenta, lo primero que hicimos fue llevarnosla (a Carolina Jaramillo) y estoy en contra de eso totalmente".

El técnico de las Chivas Femenil, durante su intervención en la videoconferencia de prensa tras el empate en La Corregidora, afirmó que deben centrarse en el partido que tendrán el lunes, por lo que señaló que "la revancha la vamos a tener muy rápido, por supuesto, hoy aunque sacamos un punto, la realidad es que no me voy nada contento. Hay que mostrar y mantener la cara que regularmente presenta el equipo, de eso me voy a encargar y no tengo duda que retomarán lo que venimos haciendo". Añadió que "hay que poner atención en la actitud y no nos puede volver a pasar lo del final. Ese tipo de actitudes tanto en el club como yo no las tolero".

Mejía argumentó tras la bronca en el Estadio La Corregidora que "estoy muy apenado, porque es parte de mi responsabilidad. Obviamente hablamos ahorita como equipo, este tipo de reacciones al final del partido no las podemos tener. El partido lo empezamos a perder desde que nos metieron el primer gol y Querétaro luchó, consiguió los goles y nosotros no supimos soportar esa presión. Como en otras ocasiones, el discurso es diferente, hoy nos faltó no solo un buen juego, sino simplemente tener la voluntad y las ganas de querer ganar el partido en todos los minutos y no por lapsos del partido".

Reacción de la entrenadora de Querétaro al incidente que generó Carolina Jaramillo

Jaramillo fue expulsada tras culminar el partido en La Corregidora (IMAGO7)

Carla Rossi, directora técnica del club Querétaro Femenil, durante su intervención posterior en la videoconferencia de prensa tras el empate 3-3 en el Estadio La Corregidora, reaccionó también al acto que inició la volante de las Chivas, Carolina Jaramillo, por lo que reconoció que "es difícil, cuando hay un partido así de intenso, mantenerse sereno. No es justificación, pero sé que trabajarán para que puedan gobernarse la siguiente ocasión. El profe de Chivas y yo trataremos de hacerles entender que es un partido".

