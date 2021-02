Edgar Mejía habló del error de Celeste Espino en la derrota ante Pachuca

Edgar Mejía, director técnico del plantel femenil de las Chivas de Guadalajara, se tomó un tiempo la noche del lunes tras la derrota 1-0 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, para referirse al pecado cometido por la portera juvenil Celeste Espino y que permitió el tanto que acabó con la paridad en el marcador del partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil, en el que perdieron además su condición de invictos.

El entrenador de la versión Femenil del Club Deportivo Guadalajara compareció en Hidalgo a la videoconferencia de prensa y se refirió a diversos puntos, entre ellos, a la confección de su plantilla para este semestre y en el que sufrieron su primera derrota, para abandonar de forma parcial la zona alta de la clasificación general del Guard1anes 2021, en el que aparecen en el sexto lugar con nueve puntos tras sus victorias sobre Santos Laguna, Mazatlán y FC Juárez.

"Chore" Mejía, como se le recuerda en el entorno del futbol mexicano al ex mediocampista de las Chivas, reconoció sobre su plantel, que "estoy fascinado con mi equipo, con las jugadoras. Si algo he tratado de hacer a muerte en este equipo, es que todas defiendan la playera a morir y estoy muy orgulloso, lo están logrando. Siendo sincero, si he de perder algún un partido, me gusta que sea como hoy, ya que se definió por una jugada".

�� “Les voy a ser muy honesto y muy sincero: estoy fascinado con mi equipo, con las jugadoras. Si algo he tratado de hacer a muerte es que defiendan la playera a morir y estoy muy orgulloso. Si he de perder algún partido me gusta que sea como hoy”: Edgar “Chore” Mejía. @ASMexico pic.twitter.com/HVvPqZb3rG — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 2, 2021

El técnico de las Chivas Femenil reconoció que "Pachuca tuvo sus llegadas y nosotros también, sin embargo no tuvimos la contundencia de otros partidos. El plantel está fuerte físicamente y además, técnicamente se están atreviendo a hacer cosas maravillosas. Pachuca fue justo vencedor, pero quedamos tranquilos. Vendrán otros partidos y estoy seguro que nos irá mucho mejor".

�� “El hecho de querer hacer un mejor torneo que el pasado no significa que buscara irme invicto todo el torneo. Es parte de, perdimos y Pachuca fue justo vencedor. Ya estamos pensando en el viernes”: Chore Mejía. @ASMexico pic.twitter.com/OQbRAndex3 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 2, 2021

Mejía afirmó que "el hecho de buscar hacer un mejor torneo que el pasado, no significa que busquemos irnos con el invicto todo el torneo, a partir de ya estamos pensando en el partido contra Querétaro de este viernes". Añadió que "otra cosa que me tiene tranquilo es como Mario Domínguez y Fernando Zamarripa están trabajando la parte física del equipo con los más altos estándares. Siempre tienen al equipo a punto cuando llega el día de partido, independientemente de los días que tengan que pasar entre uno y otro. Estar en Chivas significa dar más del cien por ciento en cada partido".

��⚪️ Con personalidad y estilo de juego por amor a nuestros colores ��⚪️ pic.twitter.com/KFqwhIXqLj — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) February 2, 2021

El timonel del Guadalajara, en cuanto a la específica jugada del gol con la complicidad aparente de su juvenil portera ante la ausencia de Blanca Félix por coronavirus, reconoció que "me di cuenta que cada jugadora está al nivel de competir por un lugar en el equipo. Lo de Celeste, se lo dije en el medio tiempo, estoy muy orgulloso de lo bien que jugó, de como habló y lo grato que fue ver que se comportó a la altura del juego. Una jugada para mí no cambia todo lo que hizo en el partido, el equipo se sintió muy seguro con ella en la portería".

�� “De Celeste le dije al medio tiempo que estaba y estoy muy orgulloso de lo que hizo. Se comportó a la altura y para mí una jugada no significa nada en comparación a todo lo que hizo en el partido. El equipo se sintió seguro con Celeste”: Chore Mejía. @ASMexico pic.twitter.com/O2EgS6OYY4 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 2, 2021