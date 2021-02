Eduardo de la Torre se impresiona con la irregularidad mostrada en el Torneo Guard1anes 2021

Eduardo de la Torre, ex delantero de las Chivas de Guadalajara, analizó el domingo el irregular desempeño que ha transitado el equipo tapatío tras la autoritaria victoria 3-1 sobre León el lunes en Guanajuato, para el sábado sacar de forma agónica un empate 2-2 con Necaxa en el Estadio Akron, todo dentro de la misma semana y luego de cumplidas seis jornadas del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El legendario goleador del Club Deportivo Guadalajara y actual integrante de la mesa de expertos del programa La Última Palabra, que transmite la cadena internacional Fox Sports, fue encarado por el conductor André Marín sobre el actual rendimiento de los rojiblancos y le consultó de forma desesperada: ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo del lunes al sábado? A lo que el ex Chivas, intentó analizar el actual momento que atraviesa el plantel que dirige el entrenador Víctor Manuel Vucetich.

El "Yayo" de la Torre, como se conoce al recordado atacante de las Chivas a finales de la década de los 80, reconoció que "fue el mismo equipo, no. Repitió la alineación, pero como que el rival les dice mucho a qué intensidad tienen que jugar. La intensidad, sobre todo, porque Chivas es un equipo dinámico, rápido, no tiene jugadores de triple A, quizás (José Juan) Macías, pero no tiene en mediocampo un jugador que marque la diferencia, entonces todos tienen que colaborar para que el equipo haga la labor ofensiva y parece que no (lo hacen)".

Vucetich dispuso de la misma alineación frente a Necaxa tras imponerse a León en Guanajuato

El legendario goleador del Guadalajara, durante su intervención, consideró que "esa parte (mental) es la que está afectando más, pero no digo mental genéricamente, sino que desde la semana percibes que tu rival siguiente no merece tanta atención y tanta intensidad como al que le ganaste, que era el campeón, el equipo que mejor juega, así lo leo. Si me dijeras que es una ocasión (la irregularidad), bueno, fue una sola vez en el campeonato, pero ya estamos hablando de cinco rivales del mismo tipo, que les ha pasado lo mismo y contra el rival más calificado se sobrepusieron". En cuanto a los integrantes de la plantilla, aseveró que "pueden jugar, pero a lo mejor no pueden hacerlo al nivel que la afición está esperando".

De la Torre, quien también fue directivo tanto en Chivas como en Cruz Azul, se refirió a la inclusión del coach mental: Bernardo Angulo, de quien señaló que "puede trabajar en ciertas áreas, pero al final el jugador lo que piensa de los rivales y las posibilidades, lo que piensa de su mismo equipo y la manera como te trabajas para toda la semana, eso es muy difícil cambiarlo". Añadió que "esa es la razón que encuentro, a lo mejor ustedes encuentran otra razón, más técnica, más táctica, yo no la encuentro, porque es un mismo equipo. Empataron, pero eso que no se disfrace, fue un partido muy malo. O sea, no es que Necaxa te empató y que tu jugaste bien, fallaste cuatro jugadas".

El "Yayo", durante su intervención en el episodio dominical del programa La Última Palabra, afirmó que "es más la influencia que pueda tener un cuerpo técnico o los mismos compañeros entre sí a lo que pueda tener una persona (coach mental). Una persona puede darte más autoestima, confianza, pero ya la forma cómo visualizas al rival y tu postura, eso no puede". Y ante los próximos rivales en el calendario, reveló que "con esta tesitura, entonces, a partir de esa jornada 11 va a empezar a sacar puntos, porque vienen los rivales de jerarquía".