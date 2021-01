Eduardo de la Torre culpa a Vucetich del mal inicio de las Chivas en Liga MX

Eduardo de la Torre, ex delantero de las Chivas de Guadalajara y actual integrante de la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite Fox Sports, explotó el domingo y cargó contra el actual director técnico: Víctor Manuel Vucetich, a quien le atribuyó una gran carga de culpabilidad por el mal inicio en resultados deportivos del Rebaño Sagrado tras las primeras tres jornadas del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, que se comprometió con la directiva en apoyar al cuerpo técnico que lidera Vucetich, necesita recomponer el rumbo de inmediato y urge de un triunfo moral en la próxima fecha: el sábado frente a FC Juárez, que calme los agitados ánimos tras la dura caída 3-1 en la visita al Atlético de San Luis, para mejorar además su actual ubicación en la zona baja de la clasificación general del Guard1anes 2021.

El "Sheriff" Fernando Quirarte, recordado defensor central de las Chivas en la década de los 80 y también miembro del panel de expertos del programa de la cadena Fox Sports, inició el debate y reconoció que "muchos de los jugadores que han llegado, siguen sin dar ese extra que se esperaba, de rendir. Creo que ni (José Juan) Macías ha sido el Macías de León, ni (Uriel) Antuna, ni el Chicote (Cristian Calderón), que no más tuvo tres Chicotazos y hasta ahí, inolvidables, sí, muy buenos. Pero creo que el único que ha tenido buena acción es (Jesús) Angulo. Le ha faltado mucho a Chivas, en lo que hemos visto estas tres jornadas, actitud, futbol y que se vea un equipo de futbol. Pensé que con estos partidos, dirigidos por Víctor (Vucetich), ya podría empezar este torneo con un mayor planteamiento, una mayor idea y no, la verdad, no se le ha visto esa mejoría al equipo de Chivas".

"Yayo" de la Torre, como se conoce en el entorno del futbol mexicano al legendario delantero de las Chivas en la década de los 90, siguió en la discusión y tras la intervención de su ex compañero en el Rebaño Sagrado, fue consultado sobre la pobre actitud de los jugadores "que les daba igual perder". El ex goleador rojiblanco aseguró que "puede ser actitud, puede ser desconcierto, por la ubicación en que son puestos en la cancha. Yo sí le atribuiría mucha responsabilidad a Víctor (Vucetich). Lo que ha hecho anteriormente hay que dejarlo de lado, estos 14 juegos de Liga que ya lleva, más cinco de Liguilla son 19 encuentros que uno pensaría que ya tiene todo el conocimiento y que ya tendría muy definido, con quién jugar, cómo jugar, en dónde jugar y para sorpresa, bueno hasta el partido contra San Luis colocó a (Uriel) Antuna de centro delantero y de los cuatro jugadores de arriba, es el único que ha iniciado los tres partidos".

De la Torre, durante su extensa intervención en la discusión, argumentó que el "Rey Midas" Vucetich, "todavía no le encuentra (el funcionamiento) a ese ataque, que parecía que ya había mejorado, después de la Liguilla que hizo que estaba en mejor camino. Yo, ese tipo de movimientos, sí se los atribuyo completamente a un director técnico, que diseñó junto al director deportivo este plantel. Ya no es el caso que llegas y bueno, a rescatar, sobre la marcha, improvisar. No, ahora ya está una planeación entre ambas entidades: técnico y director deportivo, pero la verdad que el equipo y sobre todo este último partido, jugó muy mal. Si los primeros contra Puebla y Toluca había jugado regular, el de San Luis jugó muy mal. Creo que la forma física del jugador y la cuestión táctica de cómo juega su equipo es muy atribuible al director técnico, en este caso, a Víctor Manuel Vucetich".