Qué fue de: Alejandro Vela, el talentoso canterano que nunca destacó en Chivas

Alejandro Vela, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, llegó muy jovencito a la institución tapatía para formarse junto a su hermano menor: Carlos Vela, dentro de la cantera rojiblanca, pero no llegó a demostrar lo prometedora que pintaba su carrera en el Rebaño Sagrado y tras empezar a quedar a la sombra de "Carlitos", abandonó el redil en 2006 para no volver y convertirse en un trotamundos del futbol mexicano, con más pena que gloria. Es por ello, que en Rebaño Pasión este lunes recordamos su trayectoria en nuestro especial: "Qué fue de", el talentoso canterano que nunca explotó.

El habilidoso volante de paso inadvertido por el Club Deportivo Guadalajara, nació en la ciudad de Cancún (Quintana Roo), se desarrolló en las Fuerzas Básicas de las Chivas en Verde Valle y consiguió cristalizar su sueño de debutar con la playera rojiblanca en la Primera División, en el Torneo Apertura 2004. Tras pasar los siguientes dos años en la institución rojiblanca, se marchó cedido a los recordados Jaguares de Chiapas, luego de marcar solo tres goles en 43 encuentros oficiales.

Alejandro Vela se consideró en el futbol mexicano como toda una promesa ya que venía promovido desde la cantera de las Chivas y en sus inicios utilizó el dorsal 14 en su espalda, lo que generó además grandes esperanzas en la afición chivahermana, en las siguientes dos temporada con el Guadalajara no logró dar lo necesario y deseado para ocupar un puesto en la titularidad del primer equipo tapatío, por lo que fue prestado a Jaguares por dos años, en los que consigue anotar 11 goles en 61 partidos.

Recordamos un gran gol en contundente remate de cabeza de Alejandro Vela @alexvelag11 al Pachuca. Partido de vuelta, 8vos de final copa libertadores 2005, Marcador 3 - 1 @Chivas.#LocosPorChivas pic.twitter.com/0ZpecFYxL8 — �� LocosXChivas ��⚪ (@LocosPorChivas1) January 23, 2021

Luego de resaltar con Chiapas, Alejandro Vela se marcha prestado a Cruz Azul por otras dos temporadas y en el primer partido del Torneo Clausura 2009, el 17 de enero, se ganó un puesto en la alinación titular y además le anotó un gol a las Chivas en el empate 3-3 en el Estadio Jalisco, que le valió ser adquirido por los celestes para quedarse en La Noria hasta 2013, un ciclo de cinco años en los que marcó apenas ocho tantos en 150 encuentros

Se va a los Potros del Atlante cedido por un año y tras su bajo rendimiento, regresa a La Máquina para el Apertura 2014. A finales de junio de 2015, la directiva del club cementero decide que no entra en sus planes y se marcha libre al Minnesota United, que en ese año jugaba en la NASL (North American Soccer League) y al año siguiente vuelve a México con Necaxa, pero disputa sus últimos torneos con los Venados de Yucatán, en donde anuncia su retiro como futbolista profesional en julio de 2020, durante la pandemia del coronavirus o Covid-19 y ante la inesperada abolición del Ascenso MX.

¿Qué hace actualmente Alejandro Vela?

Vela actualmente es director deportivo de Cancún FC (Twitter)

Alejandro Vela, luego de anunciar su retiro como profesional, se convirtió de inmediato en el director deportivo del incipiente proyecto: Cancún FC, junto al entrenador y ex companero en Cruz Azul, el argentino Christian "Chaco" Giménez y en los que resaltan dentro de la incipiente Liga de Expansión MX del futbol mexicano, por lo que se mantiene dentro de la disciplina y en labores de formación de nuevos talentos.

⚽️ @alexvelag11 está decidido en aprovechar el talento que hay en Quintana Roo, pero considera necesario mejorar la formación de los entrenadores. https://t.co/hfc1xdLzo3 — Luces del Siglo (@lucesdelsiglo) December 17, 2020

Visita de lujo!!! Qué agasajo platicar con este personaje que ha dejado huella en cada lugar donde se ha parado,bienvenido de nuevo a México Javier y mucho éxito con @Rayados en la próxima temporada ���� #VascoAguirre ����⚽️�� pic.twitter.com/wI32l0uy5C — alejandro vela (@alexvelag11) December 23, 2020

�� Con la llegada de @Chuletita_Of al @cancun_fc ya son tres los jugadores canteranos del @CruzAzulCD y por si fuera poco el director deportivo @alexvelag11 y el DT @chaco_81 fueron compañeros de Orozco en ‘La Máquina’. https://t.co/ENkTg8xUvS — Luces del Siglo (@lucesdelsiglo) December 16, 2020