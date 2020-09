El contundente golpe de Oribe Peralta a sus detractores: "En la TV todo se ve fácil"

Oribe Peralta se ha transformado en uno de los jugadores más polémicos de la Liga MX, por lo menos en las redes sociales. Su decisión de dejar al América para fichar por el Deportivo Guadalajara no ha pasado para nada desapercibido, y al no ser el delantero estrella que se esperaba, las críticas le han caído sin cesar.

Con 36 años y mucha experiencia encima, el Hermoso ha contado con pocas oportunidades en el primer equipo del Rebaño Sagrado y estuvo lejos de mostrar el rendimiento que lo llevó a la Selección Mexicana. Eso, sumado a algunas opciones claras de gol que ha fallado, fueron las claves para que la afición de Chivas lo tenga entre ceja y ceja.

Oribe Peralta le envió un contundente mensaje a los detractores (Getty Images)

En videoconferencia con el club, Peralta habló sobre esta situación y le envió un mensaje a sus detractores: "El verdadero significado de esto es no quedarte con las fallas. Detrás de una televisión o detrás de una computadora todo se ve muy fácil. Muchos de quienes critican o juzgan, podrían venir y practicar un poco e intentar hacer lo que muchos de nosotros hacemos para ver cuántas veces nos equivocamos nosotros, o cuántas veces ellos se equivocan. La equivocación es un proceso para convertirte en mucho mejor profesional".

Dos de las jugadas que más se le recuerdan en las redes sociales son la de Tigres en El Volcán y el rebote del penal errado de José Juan Macías la otra noche contra los Gallos. En ninguna de las dos ocasiones Oribe pudo marcar, y eso es algo que no se le perdona fácil.

"La de Querétaro no la cuento, porque el rebote vino muy arriba y no pude conectar la pelota como quería. La de Tigres tal vez fue error de concentración, festejar antes de tiempo. Son situaciones que pasan y muy a menudo. Como cuando cargas algo y se te cae, no lo quieres tirar pero sucede. Es darle la vuelta porque vendrán muchas más oportunidades, tienes que estar listo, en un partido no te puedes lamentar", explicó Peralta.