El ex-Chivas Abraham Coronado tiene 28 años pero ya se entrenó con el equipo de Leyendas del Guadalajara

Abraham Coronado es uno de esos típicos casos de los jugadores que tal vez se marcharon al Viejo Continente en un momento inoportuno, no tuvieron los reflectores allí y regresaron a su tierra en busca de relanzar la carrera. A los 28 años, el defensa canterano del Guadalajara explicó en la entrevista con Mediotiempo por qué fracasó en Salamanca e hizo una fuerte autocrítica por una trayectoria que lo llevó a debutar hace una década con la playera de Chivas y disputar la Copa Libertadores, por ejemplo.

“La verdad es que, más que desaprovechar, era una etapa de mi vida que la viví como la tenía que vivir y la disfruté bastante. Quizá no tuve la madurez como nos pasa a muchísimos, no es nada más a mí, es un tema del futbolista mexicano en sí, y no lo pude explotar al 100. Después se me presenta en Toluca y también lo hice, son una serie de factores, no pasa futbolísticamente, pasa más por temas externos que si no los tienes resueltos en la cancha se va a reflejar”, admitió sobre su fichaje con el humilde conjunto español la temporada pasada.

La poca fortaleza psicológica siempre le jugó una mala pasada y él mismo así lo describe: “A mí sí me afectó el no estar enfocado en lo mío, no le puedes echar la culpa a nadie, uno es responsable de sus actos, te das cuenta de que al pasar los años tuviste que tener ciertos ajustes pero bueno, yo soy más espiritual, y son momentos en la vida en los que tenías que actuar de cierta manera y pasó... Pero nunca es tarde, a veces sí es tarde, creo que ahora es un momento justo para poder continuar esta carrera y hacerlo de la mejor manera”.



“No, la verdad es un tema muy claro, no me arrepiento absolutamente de nada porque sin todo eso que pasó yo no tendría la estabilidad emocional y las cosas que hoy tengo que me hacen mejor", añadió Coronado, quien entre sus dos etapas en el Redil (2010/11 y 2012/14) participó en 45 partidos oficiales con 2 goles anotados, además de haber pasado por Irapuato, Coras, los Diablos Rojos, Necaxa y Loros hasta arribar a Venados en el Ascenso MX.

Más allá de que no logró ser una figura en la Tercera División de España, sostuvo: “Me fue bien, fue un buen movimiento, desafortunadamente no se dieron las cosas en ese momento y me fue bien en el sentido de que tuve minutos. Jugué el 70% de los partidos, después cambió el entrenador, ya estaba para moverme fuera del país y pasa esto de la pandemia del coronavirus”.

El covid-19 no le permitió al zaguero conocer un nuevo país en su periplo deportivo: “Había habido acercamientos o interés en la Liga de Canadá, no sé el equipo, pero tuve que mandar mis videos, estaba en negociación antes de que pasara lo de la pandemia. Ahora está todo parado, las opciones que he visto son de afuera pero no cierro a nada, yo estoy en búsqueda de salir del país para buscar un acomodo al regreso”.

En un momento, para no perder ritmo, Coronado se entrenó con las Leyedas del Rebaño y ahí recibió consejos de algunos ídolos rojiblancos como Joel Sánchez, Ramón Morales y Gustavo Nápoles, entre otros: “Sí, estuve en el proyecto del Tiburón, que me tocó que me dirigiera, y es un proyecto que siguen entrenando, tienen partidos y lo hice con gusto porque me ha ayudado bastante. No todo es por el tema futbolístico, sino también en todos fueron grandes jugadores y aprendo de todos en cada área de su vida, muchos de fuera del futbol”.

El defensa de 1.85 m. y 80 kilos sentenció: “Al final es gente que ya estuvo donde tú estuviste, que tuvo mucho éxito y sabe por qué tiene éxito: todo es trabajo, a mí me ha ayudado bastante tener esta relación cercana con ellos y aprender".