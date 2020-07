El sentido mensaje de Luis Fernando Tena tras confirmarse su contagio de coronavirus previo al Clásico Nacional con Chivas de Guadalajara

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, fue confirmado este miércoles por la institución tapatía como el único contagiado por coronavirus o Covid-19 tras las pruebas efectuadas previo al viaje a la capital de la república para disputar un inédito Clásico Nacional a puertas cerradas frente al América en el Estadio Olímpico Universitario, por las semifinales de la Copa por México de pretemporada y por tal motivo, quiso enviar un sentido mensaje a la afición chivahermana.

El entrenador del Rebaño Sagrado, en un mensaje publicado por la organización rojiblanca, afirmó que "este es un mensaje para la afición chiva: Yo me siento bien, no tengo sintomas, no me duele la cabeza, no tengo temperatura, no tengo tos, no me siento mal. Solamente tengo la incertidumbre de cómo se va a desarrollar todo esto, el saber que fui la única persona que resultó positivo en todo Verde Valle. Decirle a la gente que se cuide, la verdad, yo extremé los cuidados, también tomé todas las precauciones, porque tengo cierta edad y sé que somos los más vulnerables, los más peligrosos de que nos ataque con fuerza este virus. Que lo tomen en serio, realmente es un virus muy contagioso con el que hay que tener mucho cuidado".

Tena se perderá la primera jornada del Guard1anes 2020 (Chivas)

El "Flaco" Tena, en el video publicado por Chivas, reconoció que "ya estuve en contacto con los médicos del Club Guadalajara tengo activamente el oximetro, el termómetro, me estoy chequeando a cada rato. Estoy aquí solo en el departamento en donde vivo aquí en Guadalajara y aquí tendré que estar por al menos 10 días aislado completamente para no contagiar a nadie, para tener la certeza que cuando salga de aquí ya no tenga ese virus y no le pueda hacer daño a nadie".

El timonel de los rojiblancos advirtió que "no podré ir a México, lamentablemente, ni para el partido del jueves (frente al club América) y ni en caso de ganar, para el partido del domingo (en la final de la Copa por México). Ni creo estar listo para la fecha uno (del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX frente a León en el Estadio Akron), porque estaré aquí encerrado durante 10 días, pero obviamente hay plena confianza en Chava (Salvador) Reyes y en Alberto Coyote que van a hacer un gran trabajo, es gente muy capaz, que conoce muy bien al plantel, que trabaja muy bien en la cancha, que conoce muy de futbol. Por ese lado, estamos totalmente tranquilos, sabemos que el equipo va a jugar muy bien, incluso, se puede decir que hasta mejor".

El diector técnico de los tapatíos, quien se ausentará por al menos las próximas dos semanas (29 de julio), reiteró en el mensaje enviado a los chivahermanos, que "repito Chava (Reyes Jr.) y Beto (Coyote) son muy capaces y no quiero estar yo dirigiendo a la distancia. Ellos van a decidir lo que tengan decidir, ellos van a estar en el día a día ahí en la cancha y ellos decidirán. Yo hablaré por curiosidad, por ver cómo van las cosas, pero ellos van a tomar las decisiones totalmente" y agregó que "me siento bien, no tengo sintomas. Lo único que sentí fue el viernes pasado fue como que perdí el sabor de la comida, pero pensé que era alguna cosa mía, que me estaba sugestionando de algunas cosas. Sí se tiene la incertidumbre de cómo se va a desarrolla todo esto, qué puede pasar, si seguiré sin sintomas o si aparecerá algunos, si se puede complicar, todo eso, pero en general estoy bien y fuerte para darle la pelea a este virus".