Espn revela historia secreta de cómo la Liga MX vetó a Angélica Fuentes por orden de Amaury Vergara y Chivas de Guadalajara

La cadena internacional Espn publicó este lunes una "historia secreta de cómo la Liga MX vetó a Angélica Fuentes por orden de Amaury Vergara", actual presidente de las Chivas de Guadalajara, quien habría actuado tras bastidores para evitar que la ex esposa de su padre se uniera al circuito profesional como dueña de un equipo en la localidad de Mazatlán.

Angélica Fuentes estuvo interesada en regresar a la Liga MX como dueña de un equipo de futbol en Mazatlán, pero el presidente de Chivas, Amaury Vergara, hijo de su ex esposo Jorge Vergara, operó en las sombras para vetarla, según fuentes consultadas por ESPN. El veto a Angélica ocurrió semanas antes que los dueños de los clubes del circuito de Primera División votaran por cancelar el ascenso y descenso, por falta de inversores.

Amaury habría influenciado a los directivos para vetar el proyecto de Mazatlán

Según la publicación de Espn, Amaury Vergara operó con algunos dueños de los equipos de la Liga MX para vetar el ingreso de Angélica al futbol mexicano. La amenaza de veto se extiende a quien se asocie con ella en un equipo, según fuentes con conocimiento del tema. La Liga MX es un club privado. No cualquiera entra. Entre ellos hay dos grupos, uno liderado por Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, donde están Alejandro Irarragorri y Jorge Hank. Y en el otro, Grupo Pachuca de Jesús Martínez, y los dueños de los Tigres y Rayados. Las Chivas, de Amaury Vergara, pueden estar con los dos grupos según el tema que se negocie.

Ayer prendieron 62 de 64 luminarias para que el equipo hiciera estas tomas y poder compartirles con mucho gusto el avance del nuevo estadio de fútbol de #Mazatlán. Va tomando forma ¿no? Un abrazo y espero que cuando quede listo, lo disfrutemos mucho. #PuroSinaloa pic.twitter.com/Zj3cT3ZxZX — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) February 25, 2020

Algunos de los dueños no se quieren, muchas veces se pelean entre ellos para interponer sus proyectos, pero también se unen cuando es necesario. En esta ocasión, a Amaury le tocó recibir el apoyo contra Angélica. A principios de febrero, Enrique Bonilla se comunicó con Javier Vega y le pidió que le informara al gobernador Quirino Ordaz de la decisión: Angélica Fuentes estaba "vetada" y no se podía seguir con el plan, según una persona con conocimiento de la plática. En esas fechas, Angélica regresó a Mazatlán para darle seguimiento al proyecto. Estaba ilusionada, revelan las fuentes. Espn refirió que buscó a Angélica Fuentes, pero no quiso comentar al respecto.

Después del veto, y con el tiempo en contra porque el estadio se inaugura en el verano, el Gobierno de Sinaloa descartó a Angélica e intentó negociar con TV Azteca por el club Monarcas, pero la pandemia de coronavirus congeló momentáneamente la búsqueda de un club para evitar un escándalo mediático, según una persona enterada de la negociación. Los 15 dueños de los 18 clubes de la Liga MX se reunieron virtualmente el 17 de abril y la mayoría votó por eliminar el ascenso/descenso durante seis años. Además acordaron que el empresario que quiera ingresar a la Liga MX tendrá que comprar su lugar para ser el equipo 19. Y aunque públicamente invitan a empresarios a invertir en el futbol mexicano, en privado pusieron a Angélica Fuentes en la lista de "vetados".

Personas que conocen a Angélica Fuentes revelan que ella sabe que detrás de su veto está Amaury Vergara. Pero añaden: "Es una guerrera y no se va a rendir tan fácil". Quizás el proyecto Mazatlán esté cerrado para Angélica, pero tiene un as guardado con el que podría pelear en el futuro para ingresar al grupo de dueños de la Liga MX, y del cual Amaury conoce: la herencia que Jorge Vergara dejó a sus hijos, entre ellos, las dos hijas que tuvo con ella, que incluiría a las Chivas y al Estadio Akron.