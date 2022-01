Ex Chivas: Marco Fabián apareció este jueves registrado en el plantel de un equipo de la Liga MX

Este jueves 6 de diciembre los equipos de la Liga MX registraron a cada uno de sus futbolistas en la basa de datos de la competición. En Chivas de Guadalajara sorprendió la inclusión de Paolo Yrizar después de que el exjugador de Dorados de Sinaloa fuera presentado por el CD Tapatío, de la Liga de Expansión MX.

No obstante, la mayor sorpresa de la jornada también tuvo que ver con un elemento relacionado al Rebaño: Marco Fabián. El mediocampista mexicano apareció en los registros del Juárez FC a pesar de que no tener ningún vínculo contractual con el equipo de la frontera que es dirigido por Ricardo Ferretti.

La curiosa imagen se hizo eco en redes sociales y todos empezaron a especular con que los 'Bravos' habrían hecho una nueva oferta a Fabián para que permaneciera en sus filas. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad y lo cierto es que el ex Chivas se encuentra sin equipo y con la ilusión de volver a jugar.

"Totalmente (sacrificaría lo económico). Ahí entran las ganas que tengo de regresar al futbol. He estado en pláticas. El compromiso que tengo de regresar a jugar incumbe en todos los aspectos. (Ser jugador libre) es un privilegio que nunca había tenido antes en mi carrera. Hoy en día soy totalmente libre, no tienen que pagar un peso por mí y la situación del salario hoy no es mi prioridad. El dinero lo dejo a un lado”, comentó el jugador en días pasados.

Y es que tras anunciar públicamente su regreso a los terrenos de juego después de unos años llenos de altibajos, se especuló con su vuelta a Chivas para este Clausura 2022, posibilidad que fue desestimada desde el club rojiblanco al considerar que la etapa del nacido en Jalisco con Chivas ha concluido.