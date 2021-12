Ex Chivas

"Tenemos un plantel corto", llegó a decir a Javier Aguirre tras la eliminación de Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2021 a manos del Atlas. Sus palabras parecen haber calado hondo en la directiva de los 'albiazules' y estos estarían a punto de cerrar la contratación de Rodolfo Pizarro, terminando así con el anhelo de Chivas de Guadalajara.

Y es que desde que el propio jugador informó que su deseo era salir del Inter de Miami, escuadra con la que no cuajó una buena temporada, las alarmas de los rojiblancos se encendieron para intentar 'repatriar' a uno de sus mayores anhelos en esta ventana de transferencias, sin embargo, Rayados ha dado un paso al frente y se han adelantado a los deseos del Rebaño.

No obstante, no todo pareciera perdido para la causa de Chivas: y es que si bien Pizarro tendría muy adelantada su vuelta a Monterrey, hay un fleco que aún no han podido resolver y que tiene pausada las negociaciones entre los clubes y el propio jugador: el aspecto económico.

De acuerdo a información de Canal 6, Monterrey ha pedido un "esfuerzo" al propio mediocampista y al Inter de Miami para que rebajen sus pretensiones económicas en las negociaciones. Pizarro cobra uno de los sueldos más altos del plantel norteamericano, mientras que el club de la MLS quiere recuperar parte de la inversión que realizó en el año 2020.

Estos serían los únicos inconvenientes que están retardando la vuelta de Pizarro a la Liga MX, situación que podrían aprovechar desde Chivas para intentar un acercamiento con el jugador. Sin embargo, y tras las palabras de Amaury Vergara, cuando habló de que varios futbolistas querrían venir al Rebaño "cobrando como si esto fuese el PSG", lastra las esperanzas de los que quieren volver a ver al nacido en Tampico defendiendo la playera rojiblanca.