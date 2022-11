El atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega cumplió su tercer partido con la Selección Mexicana como titular en la victoria sobre Arabia Saudita 2-1, dentro del duelo correspondiente al Grupo C donde el futbolista rojiblanco no logró hacerse presente en el marcador, mientras que Roberto Alvarado no fue considerado por el estratega Gerardo Martino en el fracaso de no seguir con vida en el certamen.

El Gru arrancó pegado a la banda izquierda tratando de horadar a la zaga de unos árabes con muchos problemas para controlar la velocidad del Tricolor, que buscó por todos los sectores abrir el marcador con la obligación de al menos anotarle tres tantos a los adversarios, para pensar en los Octavos de Final del Mundial, mientras que en el otro partido Argentina hacía lo propio contra Polonia, pero nada fue suficiente.

Vega fue punzante, pero en algunas jugadas no tuvo la tranquilidad para dar el servicio acertado o rematar al arco cuando parecía la mejor oportunidad de hacer daño, no obstante siempre estuvo participativo y generando que los espacios se fueran haciendo más grandes para que elementos como Luis Chávez y Orbelín Pineda también se sumaran al frente.

Para la segunda mitad Vega ya no fue considerado por el Tata Martino, quien prefirió darle oportunidad a un elemento ex de Chivas, Uriel Antuna, quien también le dio dinámica al conjunto Tricolor, pero la realidad es que las anotaciones de Henry Martín y Luis Chávez, no alzaron para que la escuadra nacional obtuviera su pase a los Octavos de Final, lo cual no ocurría desde la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Por su parte, luego de la apenas regular actuación de Roberto Alvarado en el juego anterior contra La Albiceleste, el estratega de México nunca tuvo la menor intención de echar mano de sus servicios para este duelo vital, por ello el Piojo solamente jugó un partido de este Mundial en Qatar 2022, sin embargo seguramente tanto Vega como Alvarado estarán en la siguiente justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.

