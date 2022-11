El Rebaño no ha sumado caras nuevas en esre mercado de pases, pero tampoco se puede descartar a ningún jugador.

Este miércoles 30 de noviembre se confirmó que el atacante Rodolfo Pizarro no continuará con Rayados de Monterrey para la siguiente campaña, por lo que no harán efectiva la opción de compra al Inter de Miami que es el dueño de la carta del futbolista mexicano y en Chivas de Guadalajara entra nuevamente a la lista de candidatos para volver a la institución.



El jugador surgido de Pachuca no tuvo su mejor campaña con Rayados a pesar de que el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich fue de los más regulares en el certamen, llegando hasta las Semifinales, pero a nivel individual The Joker tuvo poco desequilibrio y no marcó ningún gol, dejando muestra de que sus mejores momentos los vivió con el Rebaño Sagrado, donde fue campeón en el 2017.

Fue el comentarista de Multimedios, Willie González quien reveló que Pizarro no entra en planes del equipo regio, luego de una segunda etapa con La Pandilla donde nunca pudo explotar su mejor rendimiento en el Apertura 2022 a pesar de que fue titular en varios duelos y en otros tantos entró de cambio, pero nunca fue ese revulsivo que se planeaba. Mientras que Chivas sigue analizando las opciones para cmpletar la plantilla de cara al Torneo Clausura 2023.

Pizarro vuelve a ser candidato para Chivas

El mejor nivel de Pizarro se dio con la camiseta de Guadalajara, fue campeón en el 2017 y pieza clave en el equipo de Matías Almeyda,pero una fuerte discusión con la directiva lo tiene con una situación complicada, aunque algunas versiones hace unos meses aclararon que había resuelto sus diferencias con Amaury Vergara, pero todo es extraoficial.

De acuerdo a la página Transfermarkt,el Joker tiene un valor de 3.5 millones de euros y contrato vigente con el Inter de Miami hasta el 2023,por lo cual si los rojiblancos desean incorporarlo a sus filas sería el mejor momento para hacerlo, incluso el mismo jugador reveló antes de que iniciara el torneo anterior que sostuvo acercamientos con el Rebaño y en Fox Sports hace unos días reconocieron que es una posibilidad, aunque se ve complicado: "Será en las próximas semanas que decida su futuro, con Chivas como una opción en su panorama tras constantes coqueteos en los pasados mercados de fichajes, aunque se ve complicado que pueda cerrarse".

