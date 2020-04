"Fernando Beltrán es hoy el mejor jugador de la liga mexicana": Matías Almeyda

Sorpresa total. El ex entrenador del Club Deportivo Guadalajara, el argentino Matías Jesús Almeyda afirmó que el mejor jugador de la liga mexicana en la actualidad es el mediocampista Fernando Beltrán.

Así lo aseguró en diálogo con el programa Ahora o Nunca, de la cadena ESPN Deportes, donde junto con indicar que sigue al pendiente la actualidad de la Liga MX, comparó al Nene con futbolistas como Rodolfo Pizarro o el francés André-Pierre Gignac.

"Pizarro era el mejor jugador de la liga mexicana, hoy es Beltrán, Gignac tiene todos los honores, pero me quedo con este joven (Fernando) Beltrán, juega perfecto al futbol", señaló el Pelado.

Consultado por la diferencia que ha notado entre nuestra competición y la Major League Soccer (MLS) estadounidense, Almeyda respondió que "el futbol mexicano no lo transmiten en Europa, nosotros fuimos con Chivas y yo tengo amigos que me siguen, si no era porque son mis amigos ni sabían, la historia que tiene México, cada uno de sus clubes, no se sabe".

“México lo primero que tiene que hacer es tratar que los partidos y el campeonato se transmitan en el mundo. Hoy Estados Unidos tiene más vidriera que México en Europa", complementó.