¿Primer refuerzo? El delantero promesa que habría firmado con Chivas

No es ninguna noticia que el Deportivo Guadalajara debe reforzarse con jerarquía para el torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Aspirar al título no es una opción, sino una obligación para un club tan grande e importante como lo es Chivas. A pesar de no estar pasando por el mejor momento financiero, la directiva está haciendo todo lo posible para concretar la llegada de algunos jugadores. Y parece que acordaron al primero: Christian Pinzón.

Según la información que brindó Patrick McCraney, periodista que cubre a Chicago Fire de la Major League Soccer, el delantero de 22 años habría firmado un contrato con el Rebaño Sagrado. De esta manera, se transformaría en el primer refuerzo del primer equipo en el mercado de pases del verano.

Captura de Twitter @patrickmccraney

Cabe resaltar que Christian Pinzón se ha estado entrenando a la par del conjunto dirigido tácticamente por Víctor Manuel Vucetich en los últimos 3 meses. El estadounidense de ascendencia mexicana estuvo a "prueba" y trabajó realmente bien, ya que sus cualidades técnicas han llamado la atención del DT y esto se ve reflejado en su continuidad en la institución.

El joven atacante es una gran promesa de la MLS: fue escogido por Chicago Fire en la segunda ronda del draft de la Liga en esta temporada. El club de Illinois todavía es dueño de su pase y conservará sus derechos durante otros 18 meses, por lo que jugaría en Chivas en cesión de préstamo.

Christian Pinzón se ha mostrado muy motivado por formar parte del Rebaño Sagrado. En este período de prueba ha compartido imágenes de los entrenamientos en sus redes sociales y fue a ver al equipo al estadio Akron en distintas ocasiones. Si el club lo anuncia de manera oficial, se transformará en la primera incorporación de Chivas en este mercado de pases.