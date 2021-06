Fin del sueño: DT de Inter Miami aseguró que Rodolfo Pizarro no saldrá del equipo

Como ocurre en casi todos los mercados de pases desde que se fue del Deportivo Guadalajara, Rodolfo Pizarro se transforma en una verdadera novela. Los fanáticos piden a gritos su regreso al club, la directiva pregunta por él y los rumores empiezan a crecer. Este verano no ha sido la excepción, pero parece que llegó el final: no jugará en Chivas la próxima temporada de Liga MX.

En las últimas semanas se ha hablado muchísimo sobre el mediapunta de 27 años que juega en la Selección Mexicana, ya que en los meses recientes no se ha sentido para nada cómodo en el Inter Miami de la Major League Soccer. Sin embargo, tal como declaró hace instantes su director técnico, no saldrá del equipo en esta ventana de transferencias.

"No hay ninguna posibilidad de que Rodolfo (Pizarro) deje el equipo. Han habido muchas especulaciones. No ha podido jugar porque ha estado lesionado. No tomaré más preguntas sobre Rodolfo Pizarro. Está feliz aquí", apuntó con contundencia Phil Neville en conferencia de prensa. Fin de los rumores: el Joker no retornará al Rebaño Sagrado.

Captura de Twitter @yosoychavaperez

Rodolfo Pizarro hubiera significado un enorme fichaje para Chivas, está más que claro. Es del gusto de Víctor Manuel Vucetich y de Ricardo Peláez, pero su situación contractual ha sido un enorme problema para concretar el traspaso. La situación financiera del club jugó un papel importante en este caso, ya que el Guadalajara no tiene dinero para pagar por su pase y por su altísimo salario.

Rodolfo Pizarro volverá a Chivas, pero más adelante

Rodolfo Pizarro fue entrevistado por Fox Sports allá por febrero de 2020, cuando apenas se había concretado su fichaje a Inter Miami. "Sí, sí, claro que sí", contestó cuando le preguntaron si le gustaría volver a jugar en Chivas. Está claro que el jugador mantiene su cariño por la institución rojiblanca, así que solo es cuestión de tiempo para volver a ver su magia en el estadio Akron.