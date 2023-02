Gullit Peña, exjugador de Chivas se defiende de las críticas: A veces no tomo nada

Carlos Gullit Peña, exfutbolista del Club Guadalajara salió de la inactividad para unirse a las filas del equipo árabe, Al-Dhahid en una nueva oportunidad para demostrar sus grandes condiciones como futbolistas pero que de alguna manera se han visto empañadas por algunas situaciones extracancha, sin embargo el jugador aseguró tener problemas con el alcohol como se ha señalado desde hace algunos años.

El volante ofensivo que jugó en Chivas del 2015 al 2016, explicó que no sabe de dónde vienen las críticas en su contra debido a que nunca le ha hecho mal nadie, incluso manifestó que su intención siempre ha sido ayudar a los demás y por tal motivo le parece sorprendente que la gente lo siga atacando sin fundamentos, pues descartó que los temas extracancha se hayan apoderado de su trayectoria deportiva.

“Yo no entiendo, nunca trato de hacerle daño a nadie, al contrario. Siempre trato de apoyar en todos los sentidos; no sé porqué tanto me critican así: mala leche, hablando. Hay muchas personas que mínimo quisieran venir de vacaciones acá (Arabia Saudita)”, comentó el Gullit, exjugador del Rebaño Sagrado en entrevista con el periodista de Fox Sports, Gustavo Guzmán.

En varias oportunidades ha aparecido el jugador mundialista en el 2014 en estado inconveniente mientras es grabado por supuestos amigos y aunque Peña admitió que sí le gusta cambiar el chip y distraerse como cualquier persona, negó tajantemente problemas con la bebida y los excesos como los videos que se han publicado sobre su persona pudieran evidenciar.

“A veces ni tomo nada y la gente comienza a decir ‘el que organizó la fuiste fue el Gullit’. A veces salir de la rutina es bueno para la gente. Somos personas, no somos robots. Lastimosamente estamos en el radar, pero a veces unos lo hacen malintencionados”, mencionó el Gullit en la charla donde también admitió que le gustaría volver a la Liga MX con León.

