Jesús Sánchez y su década en Chivas: "Tengo la ilusión de vestir solo esta playera"

En solo un mes, Jesús Sánchez cumplirá 10 años como futbolista profesional pues fue el 7 de agosto que debutó con la playera de Chivas de Guadalajara. Durante una década solo ha representado a esta institución, en la que ha vivido todo tipo de momentos que van desde títulos a la lucha por no descender.

Es por eso que espera seguir mucho más tiempo con el equipo y permanece con la ilusión intacta como si fuese el primer día. "La verdad no ha sido fácil pero muy satisfactorio, soy feliz estando acá. Yo la única clave que puedo atribuirle a estos 10 años es el trabajo y la perseverancia", señaló en rueda de prensa.

El Chapito espera seguir por mucho tiempo representando al Rebaño Sagrado. "Estoy muy contento por tener tanto tiempo acá. Todo lo que me ha pasado me ha servido para aprender porque no quitaría ni lo bueno ni lo malo. Tengo la ilusión de vestir solo esta playera si Dios lo permite. Sería muy padre", afirmó.

El defensor está ilusionado por el debut en la Copa por México en la que se medirán ante Atlas en una edición bastante distinta del Clásico Tapatío. "Cuando jugábamos en fuerzas básicas era prácticamente lo mismo, no había tanta gente pero no nos podemos guardar nada", manifestó el zaguero.

Sánchez tiene claro que frente a los rojinegros hay que lucir bien. "Nos enseñan desde pequeños que no puedes perder contra Atlas", afirmó el Chapo, quien sigue firme y con las ilusiones al máximo con Chivas.