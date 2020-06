Jugadores de la filial de Chivas de Guadalajara dieron positivos de coronavirus

El futbol mexicano día a día está buscando la forma de poder regresar a la normalidad en el campeonato y las actividades deportivas, en la cual los jugadores de cada una de las instituciones están siendo sometidos a los exámenes correspondientes por la enfermedad del coronavirus que acompleja a todo el planeta tierra.

No obstante, eso no involucra al primer equipo del Rebaño Sagrado, si no que a los jugadores que militan en la filial del club, y que tendrán su participación en la Liga de Expansión que tendrá su debut próximamente, con esta nueva competición en nuestro futbol.

Este lunes la plantilla de la filial fue sometida a los exámenes correspondientes, los cuales, dos de ellos, dieron positivo de coronavirus, por lo que se tomaron las medidas adecuadas, avisándoles que tomaran descanso para su pronta recuperación. Con esto, estarán dos semanas sin estar presencialmente en los entrenamientos del equipo.

Según detalló Milenio en sus plataformas digitales, es que los dos jugadores presentan la enfermedad de manera asintomática, tratándose de un defensa central y el otro, de un jugador que estuvo a préstamo en el Club Atlético Zacatepec.

Sobre este campeonato, el club rojiblanco espera tener prontamente su calendario para conocer a sus rivales en las fechas que estarán estipuladas por la organización del certamen competitivo.