Miguel Herrera es un entrenador que suele estar en el ojo del huracán constantemente por sus polémicas declaraciones; sin embargo, una confusión durante una entrevista lo colocó nuevamente en la opinión pública al confundir al jugador de Chivas, Alexis Vega, con un famoso actor.

Desde hace algunos días, el Piojo ha manifestado abiertamente su agrado por las cualidades y estilo de juego del futbolista con el dorsal 10 del Guadalajara, situación que quiso reiterar en una charla, cometiendo un error que se ha viralizado en redes sociales.

“Hay muchos jugadores atractivos en la Liga mexicana, jóvenes que están levantando la mano. Me encanta a mi Alexis Ayala, me parece que está a punto de explotar, de ser el jugador que todos creemos que puede ser. Va en buen proceso, me encanta Alexis Ayala. Hay muchos jugadores del futbol mexicano, por decir un nombre, pero tengo un equipo muy completo”, declaró el estratega a un medio regiomontano.

Actualmente, Alexis Vega se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones que le otorgó la directiva y el cuerpo técnico de Chivas debido a que cortó sus días de descanso para concentrar con la Selección Mexicana; sin embargo, reportará el próximo lunes para emprender el viaje a Estados Unidos para la gira rojiblanca en aquel país.

¿Quién es Alexis Ayala?

Miguel Herrera mencionó en un par de ocasiones a Alexis Ayala, quien lejos de ser un futbolista es un famoso actor de telenovelas mexicanas desde hace más de 30 años, en donde algunas de las más famosas han sido: Agujetas de color de rosa, Amigos x siempre, Lo que la vida me robó, entre muchas otras.

