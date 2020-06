La emotiva historia que contó Amaury Vergara vinculada a un recuerdo con las Chivas de Guadalajara

Cada ser humano amante del futbol tiene recuerdos inolvidables que lo vinculan con el club de sus amores. Es lo que recordó este martes el presidente del equipo rojiblanco, Amaury Vergara, a través de las redes sociales, por las cuales lo acercó a una linda conmemoración vinculada a la final vivida con Chivas de Guadalajara en el año 1997.

El directivo compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la cual, con palabras emotivas, recordó aquel compromiso, al cual acudió con tan solo 9 años, siendo su primera experiencia vivida con una final deportiva del Rebaño Sagrado.

“La primera sensación intensa que tuve del fútbol fue en la final de Chivas vs Toros Neza del 97; tenía 9 años y tuve la suerte de haber sido invitado. Ese día, la experiencia me quedó tan impregnada que recuerdo casi cada momento. Ahora que volteo a ese entonces, me doy cuenta de que la suerte me había marcado para siempre”.

En ese entonces, el conjunto rojiblanco goleó por 6-1 a su rival, Toros Neza, en la cual el encuentro se disputó bajo la mirada de 70 mil personas que llegaron hasta el recinto deportivo de Jalisco.

�� La inmediata publicación de @Chivas aclaró de esta manera los rumores que rodean a José Juan Vázquez ⚽️������https://t.co/HF6dTYkUAy — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) June 10, 2020

Las anotaciones de aquel compromiso, llegaron por obra de Gustavo Napoles en cuatro oportunidades (50’, 55’, 81’, 89’), Paulo César Chávez (51’) y, finalmente, Manuel Martínez (62’). El descuento de los visitantes, llegó tras la anotación de Germán Arangio (79’).