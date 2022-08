A lo largo de la historia del futbol mexicano, Chivas ha sido sinónimo de nacionalismo, principalmente porque diversos futbolistas que eran pilares de la Selección Mexicana representaban al Guadalajara; sin embargo, un legendario exjugador del Rebaño no dudó en enviarle una advertencia a Gerardo Martino si no convoca a Chicharito para la Copa del Mundo.

El exjugador y campeón con el conjunto rojiblanco en la Temporada 1986-87, Benjamín Galindo, aseguró que sería un error del Tata prescindir de Javier Hernández debido a lo que podría aportarle el atacante al Tricolor, por lo que el Maestro considera que el argentino “podría arrepentirse”.

“Creo que el primer partido contra Polonia será fundamental, ese debe ser clave. Yo llevaría al Chicharito, por supuesto que si, es el goleador que tenemos, ha mostrado la capacidad y condiciones para poder llevarlo al Mundial (…) Si Chícharo quiere ir, no debe existir motivos para no llevarlo y en este caso creo que el Tata Martino podría arrepentirse si no lo convoca”, declaró el extimonel rojiblanco a As México.

Galindo Marentes es considerado uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia debido a su inteligencia y técnica depurada para controlar el balón, por lo que brilló en las canchas y posteriormente como entrenador. Sin embargo, en el 2020 sufrió un derrame cerebral, del cual se ha ido recuperando.

¿Qué necesita Chivas para salir de la crisis?

El Maestro dejó en claro que el Guadalajara solamente necesita recuperar confianza, por lo que dos triunfos en las próximas semanas serán suficientes para que comiencen a resurgir en el Apertura 2022: “Lo que hace falta al equipo son dos victorias para recuperar la confianza. Creo que con dos o tres resultados buenos eso debe venir”, concluyó.

