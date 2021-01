Miriam García califica de cobardes las amenazas contra Jana Gutiérrez

Miriam García, mediocampista del plantel femenil de las Chivas de Guadalajara, resaltó su emoción y orgullo por recibir su primera convocatoria a la selección mexicana de mayores, luego de todo lo que le ha costado convertirse en una de las referentes en la alineación rojiblanca durante este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil y calificó de cobardes a quienes profirieron amenazas a través de las redes sociales a su compañera del club América: Jana Gutiérrez, durante la visita de las Águilas a Mazatlán en la fecha pasada.

La habilidosa volante de la versión femenil del Club Deportivo Guadalajara, luego de la sesión matutina de entrenamientos en las instalaciones de la casa club Chivas San Rafael, compareció a la videoconferencia de prensa de este viernes tras su reincorporación a la disciplina del técnico Edgar Mejía al participar en la primera concentración de la selección mexicana femenil de mayores, bajo el mando de la nueva entrenadora: Mónica Vergara, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en la capital.

García, durante su intervención en la videoconferencia, habló de su regreso a selección y primer llamado con la absoluta, por lo que señaló que "representó orgullo, porque estar en México creo que lo que al final aspiramos todos a estar en la selección mayor, pero también representa mucho compromiso, como nos hizo saber Mónica (Vergara) desde el minuto uno que estuvimos allí. No jugamos por los nombres que traemos atrás o por una institución, jugamos por un país, que quiere demostrar que está para grandes cosas. Creo que Moni (Vergara) es la persona indicada para hacer cambios y llevar las cosas a un siguiente nivel. Es una persona muy capaz, ya logró un subcampeonato del mundo que no fue una casualidad, ha venido trabajando desde selecciones menores y sabe como funciona todo esto".

La mediocampista de las Chivas Femenil añadió que "la verdad, yo quedé encantada de esta primera convocatoria, porque Moni (Vergara) es una entrenadora muy entregada, muy apasionada, que quiere hacer las cosas bien y diferentes, creo que es lo que nos hacía falta. Es una propuesta arriesgada la que ella busca, se irá viendo con el pasar de los partidos, que tengamos el balón y que nos enfrentemos de tu a tu con cualquier equipo, no importa quien este en frente. El proceso, en lo personal, fue complicado, porque venía desde las menores, luego tengo una lesión y de alguna manera eso frena mi proceso dentro de selección y ha sido difícil regresar a ese nivel, más para una mayor que te exige 10 veces lo que te exige una menor. Me ayudó para saber dónde estoy, sé que todavía me falta trabajo por hacer, que la competencia en mayores es enorme y que hay grandes jugadoras en diferentes equipos, pero me motiva".

Miriam García aplaudió los nuevos castigos por incumplir las medidas sanitarias que impuso la Liga MX a sus jugadores, por lo que afirmó que "no sé si sirva para erradicar, pero lo que sí sé es que como figuras públicas tenemos que poner el ejemplo, creo que están correctas las sanciones, porque deberíamos estar en nuestras casas. El que podamos entrenar o jugar no significa que podamos estar saliendo a fiestas o a romper las medidas de higiene. Tenemos que ser conscientes y estar en nuestras casas. La liga se ha esforzado para que no haya contagios y tenemos que responder con la misma responsabilidad que nos están dando".

Miriam García criticó amenazas contra Jana Gutiérrez del club América Femenil

La mediocampista de las Chivas Femenil, luego de ser consultada sobre las amenazas de muerte que recibieron varias jugadoras del club América Femenil, entre ellas, Jana Gutiérrez, reconoció que "la mayoría de la gente que ataca suelen ser personas que ni siquiera dan la cara, que son páginas que nada más utilizan de manera -a mi juicio- cobarde. Ni siquiera nos dan la cara, ni sabemos quiénes son. Entonces, las personas que realmente nos gusta y queremos que esto (futbol femenil) siga creciendo, apoyemos y demos el respaldo, no nada más a las jugadoras, sino a cualquier compañera de profesión, porque esto también se ve con los hombres, en otros deportes".

García argumentó que "lo considero un tema muy delicado y más para nosotras que nos ha tocado vivirlo como mujeres, creo que todas en algún momento hemos recibido algún tipo de agresión y no es solo una cuestión de sexos, sino de respeto, nos falta como sociedad en general tener más respeto hacia las personas, es un tema complicado, lo he leído en redes y no lo he platicado directamente con ellas". Añadió que "me pongo a pensar en mi hermana y si estuviera en una situación como la de Jana (Gutiérrez), estaría preocupadísima y me dolería mucho. Es cuestión de empatizar todos y ayudarnos".