La historia de Alicia Cervantes: la fanática rojiblanca que sueña con ser Campeona con Chivas

Hablar de Alicia Cervantes es hacer referencia a una de las mejores jugadoras de Chivas y de toda la Liga MX Femenil en general. Sus números y su citación a la Selección Mexicana hablan por sí solos, evidentemente. Dicen que detrás de cada futbolista hay una gran historia oculta, razón por la cual hoy pondremos la lupa en Licha. ¿Quién es la goleadora que hace soñar al pueblo rojiblanco con un nuevo título?

La historia de Alicia Cervantes

Alicia Cervantes nació en el municipio de Arandas, del sur de Jalisco. Como ocurre en la mayoría de familias de este estado, o eres Chivahermana o eres del Atlas. Gracias a su abuelo, Licha optó por los colores Rojiblancos y comenzó a formar un lazo que perdura hasta el día de la fecha.

Licha Cervantes y una historia muy particular (Imago 7)

Su debut en Atlas



La atacante debutó en el torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el campeonato inaugural. Lo hizo vistiendo los colores de la Academia, en donde demostró rápidamente sus cualidades y se proclamó como la tercera máxima anotadora del semestre con 9 dianas. A pesar de que en lo deportivo le iba muy bien, no todo era color de rosas en su vida.

Alicia Cervantes vistiendo los colores de Atlas (Imago 7)

Licha cobraba un salario de $1,500 mensuales, por lo que no le alcanzaba para vivir dentro de los márgenes correctos. "¿Cómo iba a seguir jugando por cualquier cosa, por mil 500 pesos? El gerente me dijo que no me podían dar el aumento, me dijo: lo que tienes, es lo único que te podemos dar, no podemos más", confesó en enero de 2018. No tuvo otra opción que colgar los botines y buscar un nuevo trabajo.

Su renacer en Rayadas



Los directivos y cuerpo técnico de Rayadas, ni lentos ni perezosos, la tentaron y lograron ficharla para su equipo. La delantera disputó 58 partidos entre Liga y Liguilla, donde anotó 12 goles. Además, se consagró como Campeona del torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil luego de vencer a Tigres en la Final.

Su fichaje a Chivas



Tras mostrar gran nivel en el cuadro Regiomontano, Licha fue tentada con una oferta de Chivas a la cual no se pudo resistir. En dos torneos con el Rebaño Sagrado marcó 32 goles en 35 apariciones, por lo que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Con estos números ya es la máxima goleadora en la historia del equipo.

Con 27 años juega en el club del cual es fanática y es feliz cada vez que entra a un campo de juego para defender los colores rojiblancos. "Creo que se refleja en la cancha lo feliz que estoy. En cada partido he demostrado que estoy en donde quería estar, en el equipo de mis amores. En cada partido se refleja la sonrisa que tengo y el amor que le tengo a este club", admitió.

En este torneo Guardianes 2021, Alicia Cervantes ha marcado 17 goles en la Fase Regular y se quedó a solamente 1 del título de goleo. Lleva 2 gritos en la Liguilla y se enfrenta al momento más importante de su carrera deportiva: su primera Final con el Guadalajara. ¿Podrá volver a derrotar a Tigres en la gran definición y cumplir su sueño de levantar un título en el club?