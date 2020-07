Marco Fabián aclara que no es su prioridad volver a México en este mercado de pases

Marco Fabián es uno de los nombres que ha surgido en las últimas horas como posibilidad de sumarse a las Chivas de Guadalajara durante el presente mercado de transferencia. Esto podría complicarse en la actualidad, producto de que el centrocampista no tiene sus deseos de regresar ahora al futbol mexicano.

Así fue como lo confesó el mismo jugador este miércoles en conversación con Marca Claro, en la cual dio a conocer que, si tiene la esperanza de poder volver en los próximos años, descartando por completo que la transacción se de para esta segunda parte del año.

“Te soy honesto. Que lo vea difícil (volver a México) no es por el tema económico, seamos claros y honestos. Es importantísimo en nuestras vidas porque también pensamos en nuestro futuro, pero hay mucho más allá del dinero. Sé que la crisis está, me pongo del lado en poder contribuir pero no va por ahí”.

Y es que la situación de Marco Fabián es compleja para el conjunto rojiblanco, considerando que clubes de España, Italia e incluso desde China, han mostrado interés en contar con los servicios del centrocampista mexicano.

“No digo que nunca (volvería), no lo sé. Ahora está en las posibilidades. De las ofertas o decisiones que se pueden tomar, puedo adelantar que también está el fútbol mexicano, no lo tengo descartado. A lo mejor está en las últimas opciones, viendo qué es lo mejor, pero es por otros temas. Cuestiones personales, de vida, de felicidad”.

El centrocampista cuenta con el pase total en su poder, por lo que puede negociar con el club que muestre interés, en donde solo queda hablar del salario que ganaría y los años de contrato.