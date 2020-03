Almeyda y De Anda intentan aclarar sus diferencias en Chivas

El argentino Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara, fue entrevistado en el programa Futbol Picante que transmite la cadena internacional ESPN y fue abordado por uno de sus panelistas: Francisco Gabriel de Anda, en su intento por aclarar las diferencias que surgieron tras la salida del timonel del redil en 2018 y toda la polémica que ha generado.

"Paco" Gabriel de Anda reconoció que "la gente saca muchas conclusiones, Matías (Almeyda) y yo entiendo perfectamente que no quieras hablar más del tema, pero por ejemplo, David Faitelson, que nos está escuchando, todo el tiempo insistió en que yo llegué ahí (Guadalajara) para presionarte, para fastidiarte y para sacarte de Chivas y que nunca te di la cara, que quizás no me podías ver a los ojos o yo no te podía ver a los ojos a ti y en ese sentido, sí es un tema personal, a mi simplemente me gustaría que expusieras un punto de vista al respecto".

El "Pelado" Almeyda irrumpió y señaló que "mira, Paco, yo no tengo doble cara, nunca la tuve y espero no tenerla. Cuando me despedí de ti, me despedí diciéndote lo que pensaba y agradecido al tiempo que habíamos estado juntos y si hubiese tenido algo que decirte, te lo hubiese dicho el primer día que llegaste, que teníamos a José Luis Higuera, a Amaury (Vergara) y a todo el staff técnico. Entonces, yo no tengo nada, además vos me decías: qué lástima que no íbamos a trabajar más juntos, eso lo recuerdo. Todo lo que pueda hablar gente que no sabe o que no estuvo allá adentro y siempre va a haber uno que otro que opina de una manera, otro de otra. Lo importante, es lo que nos queda a cada uno de nosotros. Me quedaron cosas buenas y cosas a mejorar, como todo, como profesional".

El Rebaño Sagrado, que igualó el sábado 1-1 con Monterrey en un solitario Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, regresó el domingo a la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para mantenerse activos luego que la Liga MX oficializara la suspensión del torneo por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.