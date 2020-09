Mentalidad de campeón: Jesús Molina amenaza al América con superarlo en títulos

No falta nada. Dentro de escasos días llega uno de los partidos más importantes del año para el futbol mexicano. En una nueva edición del Clásico Nacional, el Deportivo Guadalajara visitará al Club América en un estadio Azteca vacío el próximo sábado a las 21:00hs. Chivas contra Águilas, una vez más cara a cara.

El derby ya empezó a jugarse en la semana previa. Los protagonistas de ambos equipos le están poniendo picante al encuentro y uno de los que más "amenazó" al archirrival es Jesús Molina. En una entrevista con Karina Herrera para TUDN, el capitán del Rebaño Sagrado aseguró que pronto pasarán al Azulcrema en títulos de Liga MX.

Jesús Molina confía en obtener La 13 este año (Getty Images)

El mediocentro apuntó: "Estamos trabajando día a día para lograr esos objetivos para ser un equipo de época y yo creo que estamos a un campeonato de igualar al América y a dos de superarlo, estamos muy cerca de lograrlo y yo creo que estamos ahí muy cerca de conquistarlo así que, creo que en este torneo podemos igualar por qué no en ese sentido al América".

"Sí, sin duda, yo creo que América va a ser, sí se puede decir así, un trampolín para nosotros, ¿por qué? porque el ganarle nos estaría acercando a dos puntos de ellos que son el cuarto lugar en este momento” @j_molina5 en entrevista para @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/38SdNxkoAm — Karina Herrera (@chapis_herrera) September 16, 2020

"Yo creo que América va a ser un, sí se puede decir así, un trampolín para nosotros, ¿por qué? porque el ganarle nos estaría acercando a dos puntos de ellos que son el cuarto lugar en este momento. El objetivo de Chivas es estar dentro de los primeros cuatro, obviamente es calificar, pero lo ideal es estar dentro de los primeros", admitió Molina.

Por último señaló: "Sí, claro, cuando me toca estar en el equipo que me toque estar, defiendo a muerte los colores. Ahora estar en Chivas créeme que me gusta ganar, traigo ese ADN ganador, y ahora obviamente que el odio deportivo del que hablamos siempre va a existir".