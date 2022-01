Tres meses sin jugar en Getafe, un equipo que no hará uso de la opción de compra y unas Chivas que recibirán a un jugador depreciado. El momento actual de José Juan Macías.

Todo futbolista latinoamericano quiere vivir el sueño europeo. Probablemente no existe jugador de futbol que no diga que su principal meta deportiva es jugar en un equipo top de Europa, o al menos poder enfrentarlos. José Juan Macías era uno de ellos, y las Chivas de Guadalajara lo cedieron por un año con opción de compra al Getafe de España.

La transacción se completó en julio pasado y hoy, seis meses después, JJ lleva tres meses y una semana sin jugar en La Liga. Durante la primera mitad de su periodo en España, el delantero participó en siete partidos, de ocho posibles, y sumó 200 minutos. Luego, de los 12 partidos siguientes, estuvo convocado en tres… y quedó fuera del banquillo en nueve.

La última vez que Macías entró a la cancha fue el 3 de octubre de 2021, en el empate 1-1 entre Getafe y Real Sociedad, por la jornada 8 de La Liga. Jugó apenas un minuto. Por otro lado, la última convocatoria del ex chivahermano fue el 27 de noviembre, en la igualdad sin goles frente al RCD Mallorca, por la J15.

¿El problema? El sueño europeo de Macías le ha salido carísimo al Club Deportivo Guadalajara, quien perdió a uno de sus jugadores estrella a cambio de 0 pesos. No suficiente con que JJ no juega en Getafe, está perdiendo ritmo y cada vez está más lejos de la Selección de México, todo indica que los españoles no harán uso de la opción de compra.

Así, Chivas recibirá de vuelta a un jugador que prácticamente no jugó en el último año, que se depreció futbolísticamente (su pase cuesta 7 MDD, según Transfermarkt, 3 MDD menos que hace seis meses) y cuya presencia en el Mundial de Qatar 2022 está más lejos que nunca. Los caprichos europeos no son para cualquiera…